В городском зоопарке Новосибирска в ночь на 24 сентября произошел пожар, сгорели два деревянных здания, одно из которых использовалось для загона животных. Жертвами ЧП стали пять зверей: шотландский бык, корова, две ламы и одна альпака. Удалось спасти 24 обитателей зоопарка.

По данным ГУ МЧС России по Новосибирской области, площадь возгорания составила 180 квадратных метров. На утро 24 сентября огонь полностью потушен, продолжается работа по разбору завалов. Работа зоопарка не нарушилась, утром он снова принимает посетителей, пишет ТАСС.

По предварительной версии, причиной возгорания стал аварийный режим электрооборудования. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Директор зоопарка Андрей Шило рассказал, что всех спасённых животных рассадили и еще ночью экстренно отгородили для них вольеры маскировочными сетками. Когда завершится разбор завалов, для них сделают временное ограждение.

«Уже обратилось много компаний, которые готовы восполнить наши потери, помочь. Звонят из других городов и даже из других стран, хотят помочь», — сказал Шило в беседе с NGS24.RU, поблагодарив всех, предложивших помощь.

О готовности поддержать пострадавший зоопарк в частности заявил красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей»