Сокращение числа банков в России может привести не к оздоровлению сектора, а к его монополизации и ухудшению качества услуг для потребителей. Об этом в беседе с RTVI заявил экономист Николай Кульбака, комментируя слова главы Альфа-Банка Владимира Верхошинского о том, что российской экономике не нужно нынешнее число кредитных организаций.

Ранее Верхошинский на Финансовом конгрессе заявил, что за пределами списка топ-20 банков есть «классические банки». «Это вопрос времени, когда у них либо ЦБ лицензию отнимет, либо они сами из бизнеса уйдут. Я свое мнение не поменял. Я и раньше говорил, что столько банков для российской экономики не нужно», — отметил он.

«На самом деле уменьшение количества банков создает ситуацию монополизации банковского рынка и ухудшения качества услуг для людей», — заявил Кульбака.

По его словам, многие небольшие кредитные организации в России действительно связаны с промышленными группами и располагают не самыми качественными активами, однако проблема заключается в самом устройстве российской банковской системы, где ведущие игроки фактически являются полугосударственными.

«В таких условиях мелким банкам становится очень сложно конкурировать с крупнейшими игроками, поэтому их вытеснение происходит именно из-за сложившейся структуры рынка», — отметил экономист, добавив, что крупные участники заинтересованы в увеличении своей доли.

«Когда об этом говорит представитель Альфа-Банка, мы понимаем, что он работает скорее в сторону себя любимого, а не в сторону развития рынка», — подчеркнул Кульбака.

Оптимальное количество банков для здоровой конкуренции в экономике России назвать невозможно, считает эксперт.

«Точного количества вам не скажет никто, потому что это должен определять рынок при условии равных правил игры и нормального пруденциального надзора со стороны Центробанка», — заявил собеседник RTVI, уточнив, что при равных условиях для всех игроков и нормальном развитии экономики структуру сектора должен формировать именно рынок, а не регулятор.

Комментируя слова Верхошинского о том, что лидеров отрасли неправильно называть классическими банками, поскольку они в большей степени являются финтех-компаниями, экосистемами и неотехплатформами, экономист назвал такую формулировку «красивыми словами».

«Понятно, что многие банки пытаются выйти на другие поляны, где они зарабатывают деньги. Мы видим попытки сращивания банков, в какой-то степени, с маркетплейсами, попытки выйти в онлайн. Но в любом случае сущность банковской услуги все равно от этого не меняется. Ее сущность заключается в том, что вы собираете деньги с одних игроков рынка и даете их в долг другим. И до тех пор, пока эта схема сохраняется, это все равно банки, как бы вы их ни называли», — отметил он.

На вопрос, может ли заявление главы Альфа-Банка быть связано с попыткой прикрыть проблемы в сфере или возможный банковский кризис, собеседник RTVI ответил отрицательно.

«Это скорее попытка заявить о некоторых амбициях на передел банковского рынка и захват больших позиций у крупных банков. То есть это скорее игра в эту сторону», — заключил он.

По данным Банка России, на 1 мая 2026 года в стране действовали 302 банка, в том числе 213 с универсальной лицензией, а также 55 небанковских кредитных организаций.