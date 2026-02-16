Постоянное неконструктивное ворчание на работе может стать причиной увольнения, заявил HR-эксперт, глава международного кадрового агентства «Амалко» Гарри Мурадян в беседе с RTVI. Он добавил, что таким сотрудникам стоит поработать с карьерными консультантами для исправления ситуации.

Ранее юрист Екатерина Нечаева сообщила «Абзацу», что излишнее ворчание может быть расценено как подрыв работы предприятия и закончиться потерей рабочего места. При этом она уточнила, что к подобным ситуациям нужно подходить индивидуально. Например, в одном случае работники могут таким образом выражать «конструктивные рабочие предложения, которые руководству следовало бы выслушать».

«В другом же случае ворчание просто мешает работе коллег и не несет никакого созидательного смысла. <…> Пока он [сотрудник] ворчит, он не выполняет свои трудовые функции. Это нарушение трудовой дисциплины. И здесь методы стандартны: замечание, затем выговор и увольнение, если сотрудник продолжает нарушать трудовую дисциплину», — пояснила юрист.

Мурадян в беседе с RTVI согласился, что слова Нечаевой вполне реалистичны, так как «постоянное неконструктивное ворчание» — это нарушение трудовой дисциплины, которое «начинается с замечания, переходит в выговор и может закончиться увольнением».

«Ворчливым сотрудникам стоит срочно работать над собой через карьерных консультантов, чтобы научиться конструктивному общению и не терять работу в условиях острого дефицита кадров (а это реально так). С психологами научились работать, надо бы теперь и с карьерными консультантами», — отметил эксперт.

Работодателям Мурадян дал следующую рекомендацию: сначала попробовать найти диалог с сотрудниками-ворчунами, затем сделать им предупреждение, а если те не изменили поведение, то оперативно найти таким работникам замену среди иностранных специалистов из визовых стран, таких как Индия или Филиппины.