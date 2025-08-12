Радиостанция «УВБ-76», известная как «радиостанция Судного дня» или «Жужжалка», передала новые загадочное сообщение. На это обратил внимание телеграм-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает ее активность.

В новой передаче прозвучало слово «толкосрам». Днем ранее, 11 августа, радиостанция передала шесть слов: «счесолуб», «дружность», «кернер», «рюшный», «джиночили» и «люкоспас».

УВБ-76 представляет собой коротковолновую радиостанцию, непрерывно вещающую на частоте 4625 кГц с 1970-х годов. Эта станция, также доступная для прослушивания онлайн, относится к категории так называемых номерных радиостанций, которые многие эксперты связывают с деятельностью военных и спецслужб.

Свое название станция получила из-за ошибочной расшифровки первоначального позывного УЗБ-76. Среди радиолюбителей всего мира она вызывает особый интерес, а в кругах исследователей получила прозвище «радио Судного дня».

Это связано с предположениями, что УВБ-76 может быть частью секретной системы «Периметр» (известной на Западе как Dead Hand — «Мертвая рука») — автоматизированного комплекса, предназначенного для гарантированного ответного ядерного удара в случае уничтожения высшего военно-политического руководства страны.

В медиапространстве и экспертном сообществе периодически возникают попытки интерпретировать сигналы «Жужжалки» как некий закодированный комментарий к текущим событиям в России и мире. Особенно активно такие параллели проводятся во время обострения международной напряженности или важных политических событий.

В частности, согласно наблюдениям сообщества радиоэнтузиастов, загадочная станция УВБ-76 резко активизировалась накануне начала специальной военной операции. После длительного периода молчания она начала регулярно транслировать закодированные сообщения. При этом необычно длинное послание из 30 слов было передано 11 декабря 2024 года.