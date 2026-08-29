В ночь на 29 августа силы ПВО сбили 313 беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. В Ростовской области в результате атаки повреждены жилые и частные дома, а также склад Ozon, есть пострадавшие.

Из сводки Минобороны следует, что силы ПВО перехватили и уничтожили 313 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном и над акваториями Азовского и Черного морей.

На подлете к Москве было сбито три БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере «Макс». Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, говорится в сообщении.

Основной удар пришелся на Ростовскую область. Там, по данным губернатора региона Юрия Слюсаря, в результате массированной атаки пострадали семь человек. В Ростове-на-Дону госпитализированы четверо — двое взрослых и двое детей, один ребенок в тяжелом состоянии. Еще три человека обратились за медицинской помощью в Аксайском районе.

В результате падения обломков БПЛА в Пролетарском районе Ростова-на-Дону получили повреждения два многоквартирных дома. Проведена эвакуация жителей, развернут пункт временного размещения. В Багаевском районе повреждено остекление в нескольких частных домах, пострадавших нет. Кроме того, результате падения обломков дронов возник пожар в лесополосе.

Обломки БПЛА были обнаружены на территории складских помещений, сообщил Слюсарь. Под атаку дронов попал, в частности, логистический объект Ozon, расположенный в Ростовской области. В пресс-службе компании заявили, что всех работников заранее эвакуировали, предварительно, пострадавших нет. Возник небольшой пожар, который был оперативно потушен.

«Мы на время остановили работу комплекса, чтобы экстренные службы осмотрели территорию и убедились, что находиться там абсолютно безопасно. Пока не принимаем здесь поставки продавцов, а те, что в пути — перенаправляем на другие объекты», — говорится в сообщении.

В Ростовской области есть еще один логистический центр Ozon, работников эвакуировали оттуда, никто не пострадал, добавили в пресс-службе. Этот склад не пострадал, но из соображений безопасности его работу пока приостановили — там также временно не принимаются поставки продавцов.

В Севастополе погиб мужчина 1981 года рождения, который в момент атаки находился во дворе своего дома в районе Монастырского шоссе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Еще три человека пострадали: пожилой мужчина и женщина получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения средней степени тяжести, у молодого человека — осколочные ранения, полученные во дворе во время атаки.

Развожаев также уточнил, что вследствие ночной атаки повреждены по меньшей мере восемь частных и три многоквартирных дома — разбиты стекла в окнах, повреждены крыши, стены, заборы. Также повреждения получили пять автомобилей, преимущественно в районе Фиолента.

В Белгородской области за прошедшие сутки в результате атак ВСУ погибли двое мужчин и пострадали 14 человек, в том числе двое детей 9 и 11 лет, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев. Кроме того, в больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения 14 августа.

В Курской области за минувшие сутки в результате атак ВСУ пострадал один человек — из-за прилета дрона был ранен 40-летний мужчина в деревне Гирьи Беловского района, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Кроме того, были повреждены объект энергетики в Большесолдатском район и навес недействующей АЗС в слободе Белой Беловского района. В селе Песчаное повреждены кровля, двери и оборудование двух магазинов. Погибших нет, добавил Хинштейн.

В Воронежской и Тульской областях обошлось без пострадавших и разрушений.