Американская разведка ежедневно помогает украинским военным рассчитывать маршруты дальнобойных беспилотников для ударов по территории России, подсказывая траектории, позволяющие обходить российские системы ПВО. Об этом со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников сообщает Financial Times.

По данным издания, поддержка Вашингтона стала одним из факторов, позволивших Киеву существенно нарастить эффективность ударов по российским объектам.

«Американская разведывательная помощь также сыграла роль. Киеву помогают прокладывать наиболее подходящие маршруты для его дронов и обходить ПВО», — приводит FT слова собеседника.

На какие именно объекты Вашингтон помогает планировать налеты, газета не уточнила.

Еще в октябре 2025 года FT сообщала, что США также обозначают приоритетные цели для украинских ударов. Один из собеседников газеты тогда называл украинские беспилотники «инструментом», с помощью которого США могут подорвать экономику России и подтолкнуть президента Владимира Путина к урегулированию конфликта.

С начала 2026 года украинские беспилотники атаковали российские НПЗ не менее 194 раз — это в 11 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, утверждает FT, опираясь на данные польской аналитической компании Rochan Consulting. Рекордным стал май: аналитики зафиксировали 16 ударов по нефтеперерабатывающим заводам — максимальный месячный показатель за все время конфликта.

Директор Rochan Consulting Конрад Музыка в разговоре с газетой оценил, что «ударная кампания трансформировалась из относительно узконаправленной операции против нефтяной инфраструктуры в более широкую стратегическую кампанию по одновременному ослаблению энергетической, логистической, промышленной и экспортной систем России». Западные аналитики называют «беспилотную кампанию» Киева успешной, отмечает издание.

По официальным данным Минобороны РФ, за первые шесть месяцев 2026 года над территорией России и в зоне СВО были уничтожены не менее 63 933 украинских БПЛА. При этом на два последних месяца пришлась почти половина всех перехватов: 14 195 дронов в мае и 17 832 в июне. Для сравнения — в январе и феврале ежемесячный показатель не превышал 6 тыс.

В числе прочего подвергаются атакам и российские НПЗ. В июне был атакован Московский нефтеперерабатывающий завод. Также сообщалось об ударе по НПЗ в Славянске-на-Кубани.