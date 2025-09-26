Спустя 20 лет удалось установить личность «женщины в розовом», чье тело было найдено в испанском городе Виладеканс (муниципалитет Барселоны) в 2005 году.

Все 20 лет после обнаружения трупа, СМИ называли ее «женщина в розовом». Благодаря международной программе Интерпола Identify Me удалось установить, что это была гражданка России Людмила Завада. На момент смерти ей был 31 год.

Тело светловолосой женщины было найдено 3 июля 2005 года на обочине трассы CV-84 в Виладекансе. На ней был надет розовый топ с цветочным рисунком, розовые бриджи и черно-розовые сандалии. При осмотре места происшествия следователи сразу заподозрили насильственную смерть. Они пришли к выводу, что тело пролежало на дороге около 12 часов, пока его не заметил проезжавший таксист. Несмотря на все усилия, установить личность погибшей тогда не удалось.

Прорыв в расследовании произошел в 2024 году, когда испанская полиция отправила материалы по делу «женщины в розовом» в программу Identify Me, запущенную в 2023 году для установления личностей 47 неопознанных женщин, погибших в разных странах. В рамках программы в интернете публикуется информация о жертвах — изображения личных вещей, татуировок или реконструкции лиц — в надежде, что кто-то сможет узнать их.

Дело удалось раскрыть, когда сотрудники турецкой полиция, получив от Интерпола биометрические данные для проверки по национальным базам, обнаружили совпадение отпечатков пальцев «женщины в розовом» с гражданкой России Людмилой Завадой. Испанские судебно-медицинские антропологи подтвердили результаты идентификации, а затем ее проверили и российские специалисты, сравнив ДНК жертвы с образцом, предоставленным сестрой погибшей.

«Спустя двадцать лет безымянная женщина вновь обрела свое имя», — заявил генеральный секретарь Интерпола Валеси Уркиза.

По его словам, каждая такая идентификация вселяет надежду в родственников пропавших без вести и открывает новые возможности для следователей. В Национальной полиции Испании сообщили, что уголовное дело об убийстве Людмилы Завады остается открытым. За годы расследования по делу не был задержан ни один подозреваемый.

Людмила Завада стала третьей женщиной, опознанной в рамках программы Identify Me. В марте 2024 года была установлена личность 33-летней гражданки Парагвая Айнохи Исаги Ибьеты Лимы, чье тело было найдено в Сан-Жулиа-де-Рамис в 2018 году. Первой успешной идентификацией в 2023 году стала Рита Робертс из Великобритании, убитая в Антверпене в 1992 году. Родственники узнали ее по татуировке на опубликованной фотографии.