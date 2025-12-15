В Подмосковье трое членов организованной преступной группы «Северские» Виталий Колесников, Алексей Волков и Дмитрий Рысев получили от 14 до 25 лет строгого режима после того, как присяжные признали их виновными в совершении серии тяжких и особо тяжких преступлений. Об этом сообщает областной Следственный комитет.

Наибольший срок получил Колесников — 25 лет. Рысеву назначили 14 лет, Волкову — 14,5 года колонии.

В зависимости от роли каждого их признали виновными в следующих преступлениях:

участие в банде или совершаемых ею нападениях (ч. 2 ст. 209 УК);

убийство семи человек организованной группой, сопряженном с бандитизмом, с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение (пп. «а, ж, з, к» ч. 2 ст. 105 УК);

покушение на убийство 11 человек при тех же условиях и с теми же мотивами (ч. 3 ст. 30; пп. «а, ж, з, к» ч. 2 ст. 105 УК);

приготовление к убийству 10 человек (ч. 1 ст. 30; пп. «а, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК);

вымогательство чужого имущества под угрозой применения насилия и уничтожения или повреждения чужого имущества, совершенное организованной группой в особо крупном размере (пп. «а, б» ч. 3 ст. 163 УК);

незаконные действия с огнестрельным оружием и боеприпасами (ч. 3 ст. 222 УК).

От расстрела через окно до вымогательства ₽10 млн

Преступления, в которых, как решили присяжные и суд, виновны трое членов банды, ведут отсчет с 2000 года. Тогда в октябре Колесников с соучастниками расстреляли через окно одного из старших в своей же ОПГ, выжившего после покушения на него в 1997 году. Как указывает СК, расстрел был произведен из пистолета-пулемета К6-92 «Волк», было выпущено не менее 20 пуль.

В октябре 2006 года вооруженные огнестрелом Колесников с пособниками приехали на машине в город Александров Владимирской области, и не менее семи раз выстрелили в жившего там гендиректора коммерческой организации. Убийство произошло возле его дома, где бандиты дождались его.

В декабре 2006 года Рысев и его сообщник в подмосковном Краснозаводске избили металлическими фонарями руководителя сети аптек. Преступники поджидали его возле дома и нанесли множественные удары по голове и телу, от которых тот умер.

С января 2007-го по январь 2018 года Волков, по данным СК, вымогал у руководителей базы стройматериалов в Сергиево-Посадском районе по 80 тыс. рублей ежемесячно, угрожая им физической расправой и уничтожением имущества. Таким образом за весь период он получил от них в общей сумме более 10 млн рублей.

В августе 2008 года Рысев и другие бандиты напали на гендиректора компании по предоставлению бытовых услуг и нанесли ему множество ударов металлическими трубами. В какой-то момент они скрылись из опасений быть застигнутыми, а потерпевший своевременно получил медицинскую помощь и остался жив.

В феврале 2010 года «Северские» убили в Сергиевом Посаде двоих человек из враждебной ОПГ «Гостиничные».

СК также опубликовал видео со свидетельствами членов банды, у которых заблюрены лица. Один рассказал, как по заданию главаря Дмитрия Гладышева выслеживал из стоявшей машины передвижения указанного ему человека, другой описал совершенное при нем убийство, третий изложил последовательность событий при подготовке еще одного убийства. Помимо Гладышева, двое последних упоминают Колесникова.

«Северские»: десятки жертв, включая «своих»

«Северские» появились в 1997 году и больше 20 лет орудовали в Московской, Ярославской, Костромской и Владимирской областях. Они ставили целью вымогать деньги у коммерсантов, но с самого начала совершали убийства и другие преступления. Силовики считают, что их жертвами стали стали десятки человек, которых убивали из огнестрельного оружия или забивали до смерти.

Банда насчитывала не менее 18 членов. В 2009 году был убит руководивший «Северскими» Виктор Лазовский, после чего лидером стал Дмитрий Гладышев, пока его не поймали в декабре 2019 года.

Как писало РИА Новости со ссылкой на следователей, банду сколотили друзья детства, которые часто встречались в ресторане «Север» в центре Сергиева Посада — отсюда и название ОПГ «Северские». В 1997 они совершили первое убийство, убрав своего же «авторитетного» участника группы, который критиковал Лазовского. Последнее преступление бандиты совершили в 2019-м, когда на них уже вышли следствие и полиция. Они тогда решили убить своего киллера, на счету которого было 30 жертв и который «слишком много знал». В том же году задержали Гладышева, который позднее покончил с собой.

По фактам преступной деятельности «Северских» было возбуждено 30 уголовных дел, которые позднее соединили в одно производство.

Ранее в 2025 году Московский областной суд приговорил к длительным срокам в колонии строгого режима восемь других членов банды, чьи уголовные дела были выделены в отдельное производство. В частности, участник «Северских» Андрей Воронин получил 24 года.