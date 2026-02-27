Главная проблема закона об отказе в выдаче прокатных удостоверений (ПУ) картинам при наличии в них «материалов, дискредитирующих традиционные ценности», который вступает в силу с 1 марта, — это «размытость формулировок». Таким мнением в беседе с RTVI поделился адвокат Сергей Жорин. Он не исключил, что в итоге это приведет к самоцензуре со стороны кинодеятелей и поиску «безопасных жанров», включая патриотическое или семейное кино.

С 1 марта 2026 года в России вступают в силу новые правила контроля над кинопрокатом и онлайн-дистрибуцией. Минкульт получил право отказывать в выдаче ПУ фильмам, содержащим материалы, «дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности», а Роскомнадзор — требовать удаления такого контента с онлайн-платформ и из социальных сетей в течение суток.

«Ключевая проблема — размытость формулировок. Закон не содержит закрытого перечня критериев “дискредитации”, а опирается на оценочные категории, закрепленные в государственных основах политики по сохранению традиционных ценностей. Это дает широкое усмотрение ведомствам», — пояснил он.

В зону риска, по его словам, могут попасть фильмы, где альтернативные модели семьи показаны как социальная норма, государственные институты изображены в уничижительном ключе, религиозные символы используются провокационно или под сомнение ставятся исторические нарративы, признанные государством базовыми.

«Юридически все будет решаться через экспертные заключения и ведомственную оценку, а не через четкие формальные признаки», — подчеркивает Жорин.

Если исходить «не из политической, а из правовой логики», добавил эксперт, то сейчас в черный список могли бы попасть те картины, где традиционная семья показана как источник угнетения или деградации, главные герои противопоставляют себя государству как системе зла, а также присутствуют темы, которые сейчас считаются чувствительными с точки зрения ценностной политики.

«Причем речь может идти не только о современных западных фильмах, но и о части авторского кино 1990-х или отдельных советских драмах, где государство или социальные институты изображались критически. Вопрос не в дате выпуска, а в текущей интерпретации содержания», — отметил собеседник RTVI.

На вопрос, повлияет ли это на рынок, Жорин ответил утвердительно.

«Когда критерии допуска к прокату становятся оценочными и зависят от ведомственного усмотрения, продюсеры начинают заранее самоцензурироваться. Это означает смещение рынка в сторону проектов, которые гарантированно соответствуют официальной ценностной повестке: исторические драмы, патриотическое кино, семейные фильмы. Иначе говоря, правовой риск становится экономическим фактором. И в такой конструкции кинорынок неизбежно будет тяготеть к “безопасным” жанрам и темам», — заключил эксперт.

Миллионные штрафы и реакция индустрии

Закон об отказе в выдаче прокатных удостоверений картинам при наличии в них «материалов, дискредитирующих традиционные ценности и (или) пропагандирующих их отрицание», был принят Госдумой летом 2025 года. Схема взаимодействия относительно попавших под ограничения фильмы теперь будет выглядеть так: Минкульт выдает заключение о наличии дискредитирующего контента, передает его в Роскомнадзор, который направляет площадке требование устранить нарушение — и та обязана отреагировать в течение суток.

За неисполнение предписания грозит штраф до 1 млн рублей, за повторное нарушение — до 5 млн. Физическим лицам — распространителям запрещенного контента грозит штраф от 5 тыс. до 150 тыс. рублей, юридическим — от 700 тыс. до 5 млн.

Действие закона распространяется и на социальные сети — сейчас в реестре Роскомнадзора 15 площадок, включая «ВКонтакте», Rutube, YouTube, TikTok и Telegram.

Кроме того, Минкульт получил право вносить изменения в уже выданные прокатные удостоверения или отзывать их — прежде такой нормы не существовало. При этом такая практика была: например, в сентябре 2023 года его лишилась якутская картина «Айта» после того, как Роскомнадзор обнаружил в ней «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России». После этого онлайн-кинотеатры убрали фильм из своих библиотек, а Минкульт отозвал ПУ.

Тревога в индустрии уже ощутима: летом 2025 года Минкультуры замедлило выдачу прокатных удостоверений, и более десятка релизов независимых дистрибьюторов были перенесены. По мнению главы «Атмосферы кино» Вадима Иванова, даже в оптимальном сценарии получить прокатное удостоверение удастся не раньше чем за три недели — тогда как пиратские копии появляются в сети уже через неделю после мировой премьеры.