75-летний американский миллионер и страстный охотник на крупную дичь Эрни Дозио был насмерть затоптан пятью слонами во время сафари в Центральной Африке, за которое заплатил $40 тысяч. Как пишет Daily Mail, трагедия произошла в Габоне, где охотник выслеживал мелкую лесную антилопу — редкого желтоспинного дукера.

Американское посольство в Габоне репатриирует тело погибшего на родину в США. В сообщении уточняется, что бизнесмен погиб еще 17 апреля, но СМИ стало известно об этом только сейчас.

Стадо из пяти самок африканского слона с детенышем, спрятавшихся в густом подлеске, оказалось буквально в нескольких метрах от охотника и его профессионального гида. Слонихи решили, что люди могут угрожать их безопасности, и бросились в атаку.

«Я не хотел бы вдаваться в подробности, но можно с уверенностью предположить, что все произошло быстро», — цитирует издание слова знакомого погибшего, бывшего охотника из Кейптауна.

Шансов спастись у Дозио не было: при весе почти в 4 тонны самки африканского слона развивают скорость до 40 км/ч, а свою мощную винтовку охотник выронил, когда массивное животное отшвырнуло его в сторону. В руках у миллионера осталось только ружье для охоты на антилоп, неспособное остановить разъяренных гигантов.

«Эрни был очень известным и популярным охотником в США и Африке, страстным защитником природы и занимался массой благотворительной работы. Он был действительно хорошим парнем», — добавил собеседник.

Дозио владел компанией Pacific AgriLands с виноградником в 12 тысяч акров в Модесто и был столпом местного сообщества Лоди: он входил в совет винной комиссии, был пожизненным членом охотничьего клуба California Wildfowl, а также в течение 30 лет занимал пост главы благотворительного ордена «Лоси» (Great Elk).

Его дом в Калифорнии был заполнен трофейными головами экзотических животных, добытых за десятилетия охоты по всему миру — от слонов, носорогов и львов до медведей, крокодилов и леопардов.