Руководители Научно-технического комитета (НТК) Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны России стали обвиняемыми по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ), сообщает РБК со ссылкой на два источника. По их данным, фигурантами являются председатель комитета полковник Андрей Жежук и его заместитель полковник Сергей Захаров.

В совместной публикации, вышедшей в журнале «Материально-техническое обеспечение ВС РФ» в марте 2024 года, Жежук и Захаров раскрыли структуру и деятельность возглавляемого ими комитета. Согласно их данным, в состав структуры входят три основных отдела, отвечающих за планирование научных работ, военно-техническую экспертизу вооружения и развитие высокоточных систем.

Авторы уточняли, что начиная с 2015 года комитет курирует активную разработку целого ряда перспективных образцов вооружения, включая 89 ракетных комплексов, систем залпового огня, артиллерийских орудий, средств разведки и экипировки военнослужащих. Параллельно с этим ведется создание новых боеприпасов как для существующего, так и для вновь разрабатываемого вооружения.

Как писали Жежук и Захаров, в условиях проведения Россией военной операции на Украине сотрудники Научно-технического комитета лично участвуют в испытаниях новых образцов вооружения непосредственно в зоне боевых действий. Также они сообщали, что комитет курирует выполнение более 100 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Согласно сайту Минобороны, Главное ракетно-артиллерийское управление отвечает за то, чтобы армия была полностью обеспечена вооружением и техникой. В его задачи входит планирование поставок, руководство эксплуатацией оружия, разработка военно-технической политики и работа с госзаказом. Как и Научно-технический комитет, ГРАУ является частью общей системы снабжения армии ракетной и артиллерийской техникой.