29 августа в Исландии пройдет референдум, на котором жители острова решат, нужно ли возобновлять переговоры о вступлении страны в Евросоюз. Накануне голосования лишь половина граждан поддерживали сближение Рейкьявика с Брюсселем. Подробнее о том, почему Исландия захотела провести референдум и зачем ей членство в ЕС, — в материале RTVI.

Что означает этот референдум

Решение, которое примут граждане Исландии, в любом случае не будет означать, что Рейкьявик однозначно возьмет курс на вступление в ЕС. На референдуме жители острова расскажут, хотят ли они возобновлять переговоры с Брюсселем.

Если большинство выскажется «за», то сам процесс, вероятно, затянется на несколько лет.

«В случае положительного результата, согласно меморандуму министерства иностранных дел, переговоры о вступлении могут начаться к концу 2026 года и завершиться в течение 18-24 месяцев», — отмечает агентство Reuters.

Исландия подала заявку на вступление в Евросоюз еще в далеком 2009 году, но страна была ослаблена экономическим кризисом. У руля тогда стояли проевропейски настроенные политики, которые считали, что так Рейкьявику будет лучше.

Однако позже к власти пришли евроскептики, которые приостановили переговоры с Брюсселем в 2013 году. К тому моменту Исландия смогла справиться с последствиями кризиса. В 2015-м власти приняли окончательное решение, что Рейкьявик не стоит считать кандидатом на вступление в ЕС.

Впрочем, история циклична, и сейчас страной вновь управляет проевропейская коалиция, которая обязалась провести референдум о возобновлении переговоров не позднее 2027 года.

Что думают исландцы

Мнения жителей Исландии разделились фактически поровну: одни считают, что возобновление переговоров и последующее вступление в Евросоюз пойдет на благо стране, другие же придерживаются противоположного мнения.

В середине августа аналитики из Gallup провели опрос среди исландцев, по результатам которого выяснили, что «за» готовы проголосовать 51,5% жителей, а против — 48,5%. Социологи отметили, что среди тех, кто поддерживает возобновление переговоров, больше жителей столичного региона, а не сельской местности.

Результаты более позднего опроса исследовательской компании Maskina по заказу местной газеты Visir показали, что разрыв между сторонниками и противниками немного, но сократился. Так, 51,3% исландцев выступают сейчас за переговоры, а 48,7% — против возобновления диалога с Брюсселем о вступлении в ЕС.

Нужно ли Исландии вступать в ЕС

Вопрос о будущем Исландии оказался весьма актуальным из-за соседнего огромного острова — датской автономии — и претензий на него со стороны Вашингтона. После возвращения в Белый дом президент США Дональд Трамп стал все чаще заявлять, что Гренландия должна перейти под контроль Соединенных Штатов.

И американский лидер, и члены его администрации не раз говорили об этом публично, иногда и на крупных саммитах. В какой-то момент наступило затишье, а сам Трамп, как казалось, полностью переключился на войну и Ираном, которая началась 28 февраля 2026 года. Однако во время июльского саммита НАТО в Турции глава Белого дома снова повторил, что Гренландия «должна контролироваться США, а не Данией».

«Трамп довольно откровенно высказывался по этому поводу не только в прошлом году, но и неоднократно. Об этом думают люди на улицах [Исландии]», — рассказал изданию Politico бывший мэр Рейкьявика и глава исландской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Дагур Эггертссон.

Исландия уже состоит в Шенгенской зоне, а также является частью единого европейского рынка и Европейской ассоциации свободной торговли. Но у Рейкьявика нет статуса члена ЕС, который дает право голоса в процессе принятия решений через Еврокомиссию, Европарламент и Совете министров. Также в случае вступления в Евросоюз Исландия присоединилась бы к таможенному союзу ЕС и могла бы ввести у себя евро.

Треска и НАТО

«Во время переговоров о вступлении в ЕС может потребоваться учет особых обстоятельств и ключевых национальных интересов новых государств-членов. Это также относится и к Исландии», — говорится на сайте правительства Исландии.

Вероятно, речь идет о рыболовстве и производстве алюминия, которые наряду с туризмом остаются центральными элементами экономики страны. К тому же большая часть трески, которую продают, например, в Великобритании, поступает именно из Исландии.

«Рыболовство — символ суверенитета Исландии, поскольку оно является основой экономической независимости страны», — рассказал Reuters профессор политологии в Университете Бифрост Эйрикур Бергманн.

Также немаловажен вопрос безопасности и стратегическое положение острова. На фоне таяния ледников и возможности открытия новых маршрутов Арктика привлекает крупных игроков. Как отмечает Politico, среди них Россия и Китай.

«Исландия находится в геополитически узком месте — между Гренландией, Исландией и Великобританией, которое НАТО долгое время рассматривало как важнейший канал для наблюдения за передвижениями российского флота в открытом океане», — отмечает Reuters.

В Исландии нет собственной армии, а ее оборона обеспечивается членством в Североатлантическом альянсе и двусторонним договором с США 1951 года. Глава МИД страны Торгердюр Катрин Гюннарсдоуттир заверила, что гарантии безопасности со стороны НАТО и Вашингтона останутся в силе вне зависимости от того, как жители проголосуют на референдуме, однако членство в Евросоюзе может стать «ценным дополнением».