Некоторые европейские государства, в том числе Франция, несмотря на статус наиболее последовательных сторонников Украины, нарастили закупки российских энергоносителей. Это привело к перечислению миллиардов евро в бюджет России, что косвенно финансирует ее военные усилия, пишет Reuters.

Таким образом, Евросоюз оказывается в двойственном положении: с одной стороны, предоставляя Киеву масштабную военную и гуманитарную помощь, с другой — продолжая коммерческие расчеты с Москвой за нефть и газ. Эта ситуация сохраняется на протяжении четырех лет конфликта, создавая парадокс, при котором финансовая поддержка России нивелирует помощь Украине.

Согласно данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), за первые восемь месяцев текущего года страны ЕС импортировали российских энергоносителей на сумму более 11 млрд евро. Это происходит несмотря на сокращение ЕС зависимости от российских поставок примерно на 90% с 2022 года.

Примечательно, что семь государств-членов ЕС увеличили объем закупок по сравнению с прошлым годом, включая пять активных сторонников Украины. Наибольший рост демонстрируют Франция (увеличение на 40% до 2,2 млрд евро) и Нидерланды (рост на 72% до 498 млн евро).

Логистические схемы поставок

Эксперт Центра исследований энергетики и чистого воздуха Вайбхав Рагхунандан охарактеризовал рост импорта российских энергоносителей как «своего рода самосаботаж», поскольку продажа энергоресурсов остается ключевым источником финансирования российских военных действий на Украине.

При этом специалист уточнил, что порты Франции и Испании часто выполняют функцию транзитных хабов для российского газа, который затем распределяется между потребителями по всему Евросоюзу, а не используется непосредственно в этих странах.

«Кремль буквально получает средства для дальнейшего развертывания своих вооруженных сил на Украине», — сказал Рагхунандан.

Критика президента США Дональда Трампа в адрес европейских лидеров вновь привлекла внимание к платежам ЕС за российские энергоносители. Выступая на Генеральной Ассамблее ООН, глава Белого дома потребовал немедленного прекращения таких закупок, заявив: «Европе пора взяться за ум. Продолжать в том же духе непозволительно».

Американский лидер подчеркнул, что совмещение закупок энергоресурсов у России с поддержкой Украины ставит европейские страны в двусмысленное положение.

Позиции правительств

Министерство энергетики Франции подтвердило Reuters рост импорта российских энергоносителей, объяснив это обслуживанием потребителей в других странах, однако не предоставило конкретных деталей. Согласно данным аналитической компании Kpler, часть поступающего во Францию российского газа впоследствии перенаправляется в Германию.

Нидерланды официально поддерживают стратегию ЕС по поэтапному отказу от российских энергоносителей, однако подчеркивают, что до законодательного закрепления соответствующих норм на уровне Евросоюза правительство не вправе препятствовать действию текущих контрактов между европейскими и российскими энергетическими компаниями.

Евросоюз уже ввел запрет на большую часть поставок российской нефти и нефтепродуктов, а также объявил о намерении перенести сроки запрета на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) с 2028 на 2027 год. Примечательно, что СПГ остается крупнейшей статьей российского энергетического импорта в ЕС, составляя почти половину от общего объема закупок.

Европейская комиссия воздерживается от комментариев по импорту энергоносителей за 2025 год. Ранее еврокомиссар по энергетике пояснял, что поэтапный отказ от российского ископаемого топлива призван предотвратить резкий рост цен и дефицит поставок.

Поскольку полный запрет на российскую нефть и газ запланирован лишь с 2028 года, европейские платежи будут поддерживать бюджет России еще несколько лет. Дональд Трамп утверждает, что США способны заместить российские поставки, однако эксперты предупреждают о рисках усиления зависимости.

«Было бы иллюзией думать, что американский СПГ заменит российский на взаимовыгодной основе». Американский СПГ находится в руках частных компаний, которые не подчиняются приказам правительств», — отмечает эксперт Колумбийского университета Анн-Софи Корбо.

Основные страны-импортеры

С 2021 года ЕС значительно сократил импорт российских энергоносителей: с 133 млрд евро до начала Россией спецоперации до 11,4 млрд евро за январь-август 2025 года (на 21% меньше, чем за аналогичный период 2024 года). Однако общие поставки с 2022 года достигли 213 млрд евро — больше, чем помощь Украине (167 млрд евро).

Семь стран увеличили импорт в 2025 году:

Венгрия (+11%), Словакия — противники санкций (5 млрд евро совокупно)

Франция (+40%), Нидерланды (+72%)

Бельгия (+3%), Хорватия (+55%), Румыния (+57%), Португалия (+167%)

Бельгия объясняет рост запретом на транзит российского СПГ, Португалия заявляет о незначительных объемах закупок и обещает снизить годовые показатели. На пять стран (Венгрия, Франция, Словакия, Бельгия, Испания) приходится свыше 80% текущего импорта ЕС.

Крупнейшие европейские энергокомпании — TotalEnergies, Shell, Naturgy, SEFE и Gunvor — продолжают импорт российского СПГ по долгосрочным контрактам (действуют до 2030-2040-х годов). TotalEnergies и немецкая SEFE подтвердили Reuters, что соблюдают контрактные обязательства, поскольку отсутствуют официальные санкции ЕС против российского СПГ.

Газовый аналитик Kpler Рональд Пинто пояснил: «В конечном счете этот СПГ покупают участники рынка, а не страны». Он отметил, что российский газ через Францию и Бельгию поступает в Германию, где сохраняется высокий промышленный спрос. Немецкое министерство экономики добавило, что контракт формата «бери или плати» обязывает SEFE оплачивать объемы даже без поставки, иначе «Ямал» перепродаст их, удвоив поддержку России.