Москва направила ноту протеста Еревану в связи с осквернением мемориала героям Великой Отечественной войны «Мать Армения» в Гюмри, где дислоцирована российская военная база. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 18 июня.

Она указала на отсутствие какой-либо официальной реакции со стороны армянских властей на этот акт вандализма.

«Вызывает, честно говоря, недоумение тот факт, что официальные власти Армении вместо того, чтобы решительно осудить осквернение памятника, хотя бы выразить внятную позицию, буквально решили отмолчаться. К сожалению, это уже становится плохой традицией», — сказала Захарова.

По ее словам, почву для подобных выходок при «попустительстве» Еревана создала «разнузданная антироссийская кампания», сопровождавшая недавние парламентские выборы в республике.

Более того, в Москве заметили попытки провластных СМИ в Армении «представить инцидент как умышленную провокацию… не поверите, кого — российской стороны», продолжила представитель МИД.

В своем комментарии она напомнила о планомерной работе России по отстаиванию советских военных памятников, которые сносятся на территории Западной Европы. «Поэтому не нужно ничего придумывать», — заключила Захарова.

Осквернение мемориала в Гюмри она назвала «не просто актом хулиганства, а целенаправленной атакой на общую для наших стран историческую память и попыткой надругательства над Великой Победой».

Как рассказала дипломат, военнослужащие 102-й российской базы в Гюмри «незамедлительно» принялись восстанавливать мемориал.

Захарова отметила, что в Москве обратили внимание на сообщения армянских правоохранителей. «Это прекрасно», — отреагировала она.

О намеренной порче комплекса «Мать Армения» стало известно 11 июня. Судя по кадрам, которые показало армянское телевидение, с постаментов в честь российских городов-героев, а также Минска, были сорваны позолоченные буквы. Часть элементов потом нашли в ближайших урнах.

Посольство РФ в Ереване выразило «глубокое возмущение» произошедшим. Как сказано в его заявлении, со стороны городской администрации Гюмри и местных жителей наблюдается «острое неприятие» акта вандализма.

«Рассчитываем на четкую оценку произошедшего со стороны официальных властей Армении, а также принятие исчерпывающих мер по привлечению к ответственности виновных и пресечению подобных провокаций в будущем», — подчеркнули в посольстве.

Позднее МВД Армении отчиталось о задержании одного из предполагаемых осквернителей — 41-летнего местного жителя. Его направили на допрос в Следственный комитет республики.