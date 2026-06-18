Нидерланды готовятся запустить на своей территории производство украинских ударных дронов большой и средней дальности — об этом в соцсетях сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

Проект реализуется в рамках программы «Строим с Украиной» (Build with Ukraine) и будет профинансирован Министерством обороны Нидерландов. По словам Федорова, на начальном этапе все произведенные дроны будут направляться исключительно для нужд ВСУ.

«В рамках программы Build with Ukraine мы запускаем производство украинских беспилотных систем в Нидерландах», — написал Федоров.

Параллельно Украина подписала с Нидерландами отдельное межправительственное соглашение об оборонном сотрудничестве — оно касается развития оборонных инноваций и углубления связей между украинскими и голландскими производителями. Переговоры по более широкой инициативе — так называемой Drone Deal — стороны начали в апреле 2026 года. Помимо беспилотников, эта сделка предполагает совместную разработку ракет и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на основе интеграции технологий, опыта и промышленных баз двух стран.

Федоров также поблагодарил Нидерланды за новый пакет поддержки на €500 млн: €250 млн пойдут на поставку дронов ВСУ, еще €250 млн — на закупку американского оружия по программе PURL. По оценке министра, Нидерланды остаются одним из ключевых партнеров Украины.

Что такое Build with Ukraine

Инициативу запустил Владимир Зеленский в июне 2025 года как механизм экспорта украинских оборонных технологий. Ее суть — перенос производственных линий украинских разработок на территорию партнеров. Иностранные правительства финансируют создание и запуск выпуска украинского оружия в своих странах, а часть продукции возвращается в Украину. Модель дополняет более раннюю «датскую модель», действующую с 2024 года, при которой страны-партнеры платят за производство оружия внутри самой Украины.

Build with Ukraine — ответ на удары ВС РФ, которые не дают возможность предприятиям внутри страны производить оружие. Размещение мощностей за границей снижает уязвимость производственных цепочек и создает надежный тыл Украины в ЕС, дает возможность не срывать сроки производства вооружения и стабильность поставок.

К программе уже присоединился целый ряд стран. Первой была Дания, ее правительство выделило 500 млн датских крон на запуск производства, а с октября 2025 года украинская компания Fire Point (ее дроны были задействованы в атаке на НПЗ в Капотне) строит там завод по выпуску топлива для дронов и ракет большой дальности.

Затем присоединилась Британия, Германия, Норвегия, Польша, страны Балтии и Румыния. Великобритания производит дроны Octopus для перехвата «Гераней» мощностью до 1000 единиц в месяц, а также разведывательные дроны PD-2 и Shark, а Германия запустила полноценную производственную линию по выпуску разнообразных украинских дронов.

Зеленский также анонсировал создание до конца 2026 года десяти зарубежных оборонно-экспортных хабов (например в Лондоне, Берлине и Копенгагене).

По данным Киевской школы экономики, объем производства оборонной промышленности Украины достиг $10 млрд в 2024 году и, по прогнозам, вырастет до $15 млрд в 2025-м — при том что реальные производственные мощности отрасли оцениваются в разы выше объема, который государство способно профинансировать самостоятельно. Именно это несоответствие и призваны частично закрыть совместные программы с партнерами.