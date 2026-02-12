Выдача отечественного ИИ «Алиса» содержит явные признаки дискриминации по национальному признаку, поэтому алгоритмы ее работы необходимо скорректировать для обеспечения равноправия разных народов. С такой просьбой к генеральному директору МКАО «Яндекс» Артёму Савинскому обратился депутат Госдумы от «Справедливой России» Михаил Делягин (документ есть в распоряжении RTVI).

По словам депутата, ИИ от «Яндекса» заявляет, что соблюдает принцип нейтральности в своей выдаче. Однако, как случайно обнаружилось в процессе работы с «Алисой», ее алгоритмы «подвержены прямой и очевидной дискриминации по национальному признаку».

«ИИ без проблем генерирует изображение по запросу «нарисуй злого русского». Но если попросить «Алису» нарисовать «злого украинца», она отказывается это делать, как и отказывается рисовать «злого азербайджанца». При этом без проблем рисует «злого армянина». Как удалось проверить, ИИ «Яндекса» без возражений так же генерирует изображения «злого бурята», «черкеса», «чуваша», «чукчи» и представителей десятков других народов России», — заявил Михаил Делягин.

Депутат попросил объяснить, с чем связана дискриминация по национальному признаку в работе ИИ, и устранить ее.

«Это крайне странная и нелицеприятная ситуация. Россия — это многонациональная страна. Наша Конституция прямо запрещает дискриминацию по национальным и этническим признакам. Удивительно, что отечественный ИИ эту норму не соблюдает. Надеюсь, что это следствие какой‑то неумышленной технической ошибки, которая будет устранена», — отметил Делягин.