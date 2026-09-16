Росимущество требует с Национального аэроклуба Чкалова 49 млн рублей за аренду. К сумме успело набежать 94 млн рублей пени

По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, с которыми ознакомился RTVI, арбитражный суд Москвы принял к производству иск к Национальному аэроклубу России им. Чкалова. Росимущество требует с федерального государственного унитарного предприятия 143,6 млн рублей. Почти 49,2 млн рублей набежало по договору аренды федеральных земельных участков с 1 октября 2018 года по 30 июня 2026 года. Вдвое больше — 94,4 млн рублей — составляет задолженность по оплате пени за нарушение срока внесения арендной платы.

В карточке дела указано, что собеседование со сторонами и предварительное судебное заседание назначено на 22 сентября 2026 года. К этому сроку истец должен обосновать свои требования, а ответчик — представить отзыв на иск.

Центральный аэроклуб СССР основан в 1935 году, в 1991-м переименован в Национальный аэроклуб России. Носит имя Героя Советского Союза Валерия Чкалова, погибшего во время испытаний нового самолета.

Госпредприятие, подведомственное Минспорта РФ, занимается развитием авиационных видов спорта, подготовкой кадров авиационных специальностей, управлением спортивными объектами (МФК “Чкалов Арена” в Москве). Также курирует застройку территории бывшего аэродрома “Тушино” спортивными, социальными и жилыми объектами. Авиационный учебно-тренировочный центр — аэродром Борки — расположен в 120 км от Москвы.

В 2025 году выручка Национального аэроклуба России им. Чкалова составила 404 млн рублей, чистый убыток — 75 млн рублей.