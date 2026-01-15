Роскомнадзор подтвердил RTVI, что составил протоколы на гендиректора «Кинопоиска» Александра Дунаевского, замгендиректора «Иви.ру» Ивана Гринина и директора по продажам «Амедиатеки» Алексея Зиновьева из-за нарушения закона о пропаганде ЛГБТ*.

«Роскомнадзор составил протоколы об административной ответственности, предусмотренной ст. 6.21 КоАП РФ, в отношении указанных должностных лиц в связи с выявлением фактов распространения на аудиовизуальных сервисах произведений, содержащих пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Накануне стало известно, что мировой судебный участок № 374 Таганского района Москвы зарегистрировал иски к семи менеджерам онлайн-платформ.

Помимо Дунаевского, Гринина и Зиновьева, протоколы по ч. 3 ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, смены пола, отказа от деторождения) были составлены в отношении следующих лиц: менеджер Wink Вячеслав Попов, директор «24ТВ» Владислав Дубров и директор департамента медийного контента «Билайна» Ирина Терехова.

За нарушение этой статьи для должностных лиц сумма штрафа составляет от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, для юридических — от 1 млн до 4 млн рублей, либо приостановление работы на срок до 90 суток. Судебное рассмотрение состоится 3 февраля.

Отдельное административное дело по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП (о пропаганде признанного экстремистским и запрещенного ЛГБТ среди несовершеннолетних) заведено в отношении программного директора и замруководителя «Цифрового телевидения» Алексея Берната. Из-за какого именно контента на фигурантов были составлены протоколы, не уточнялось.

Некоторых из них уже привлекали к административной ответственности ранее. Например, Дунаевского трижды штрафовали в 2024 году за показ фильма «Любовь» Гаспара Ноэ и сезонов сериала «Наследие», а в 2025 году — за сериал «Триггер».

Что касается Попова (Wink), то его в 2024 году штрафовали за сериалы «Хроники Шаннары», «Единственный», «Всё, что нам нужно» и картину «Ив Сен-Лоран», а Гринина («Иви») в 2023—2024 годах за несколько фильмов и сериал «Единственный».

Ирину Терехову из «Билайна» привлекали к административной ответственности за ленту «Английский цирюльник», Алексея Зиновьева из «Амедиатеки» — за первый сезон сериала «Джентльмен Джек». Для Владислава Дуброва и Алексея Берната нынешние протоколы стали первыми.

* «Международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено