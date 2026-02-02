Рособрнадзор объявил предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Образовательные учреждения должны будут принять меры по обеспечению их соблюдения, сообщает пресс-служба ведомства.

В перечень попали:

Московский международный университет;

Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина;

Институт международных связей;

Московская финансово-гуманитарная академия;

Московская академия предпринимательства;

Институт театрального искусства им. П.М. Ершова;

Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта;

Уральский институт коммерции и права;

Камский институт гуманитарных и инженерных технологий;

Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина;

Московский университет имени С.Ю. Витте.

В частности, согласно реестру, на сайте Института театрального искусства им. П.М. Ершова не опубликованы обязательные документы, в том числе содержащие правила внутреннего распорядка обучающихся и сотрудников, отсутствует информация о результатах приема абитуриентов по каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема, нет данных о порядке оказания платных образовательных услуг и др.

Уральский институт коммерции и права, среди прочего, не разместил на своем сайте лицензию на осуществление образовательной деятельности. С нехваткой необходимых документов столкнулись и другие образовательные учреждения, включенные в список Рособрнадзора.

Предостережение Ивановскому государственному энергетическому университету вынесли в связи с тем, что учащегося ознакомили с отзывом и рецензией на его выпускную квалификационную работу (ВКР) позднее чем за пять дней до защиты.

В прошлом году Рособрнадзор неоднократно выносил предостережения российским вузам. Так, в ноябре в перечень попали десять образовательных учреждений: Ставропольский государственный аграрный университет, Оренбургский государственный аграрный университет, Народный университет, Институт деловой карьеры, Академия управления и производства, Сибирский университет потребительской кооперации, Национальный институт бизнеса, Московский финансово-юридический университет МФЮА, Царицынский православный университет преподобного Сергия Радонежского и Московская международная академия.

В декабре предостережения получили три учебных заведения религиозной направленности: Карачаево-Черкесский исламский институт имени имама Абу-Ханифа, Северо-Кавказский исламский университет имени имама Абу Ханифы и Исламский университет имени Сайфуллы-Кади.