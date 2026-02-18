Московское управление Роспотребнадзора инициировало проверку в связи со случаями сальмонеллеза у двоих несовершеннолетних, которые ели пельмени, приобретенные в сети «ВкусВилл». Информация поступила через автоматизированную систему учета инфекционных болезней (ОРУИБ), сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным СМИ, 10-летний и 15-летний подростки несколько дней находились в критическом состоянии с температурой до 40 градусов. Врачам потребовалось двое суток интенсивной терапии с применением капельниц и антибиотиков, чтобы стабилизировать их состояние. В настоящее время школьники остаются под наблюдением медиков.

В ходе расследования установлено, что опасная продукция — пельмени торговой марки «ВкусВилл» — была изготовлена 27 января 2026 года предприятием ООО «Гурман». Роспотребнадзор выдал предписание АО «ВкусВилл» о приостановке реализации данной партии, а также организовал отбор проб для лабораторных исследований в Центре гигиены и эпидемиологии Москвы.

Как отмечают СМИ, производитель пельменей ООО «Гурман» уже попадал в поле зрения контролирующих органов: ранее компании выносили предостережение за обнаружение инородного предмета в замороженном полуфабрикате.