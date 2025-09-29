В пятизвездочном отеле Dosinia Luxury Resort турецкого курорта Кемер произошло массовое отравление российских туристов. Среди пострадавших — двухлетний ребенок, которого пришлось экстренно госпитализировать. Роспотребнадзор направил в Турцию официальный запрос с просьбой предоставить результаты расследования и оценку возможных рисков для отдыхающих. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре уточнили, что обращение подготовлено по действующему меморандуму с турецким Минздравом, регулирующему совместные действия по инфекционным угрозам и охране здоровья туристов.

«Официальный запрос также направляется через международные каналы Всемирной организации здравоохранения и Ассоциацию туроператоров России (АТОР)», — отметили в ведомстве.

Как пишет тг-канал Shot, в числе пострадавших оказалась семья из России. На четвертый день у ребенка появились симптомы кишечной инфекции: ночью началась сильная рвота и диарея, температура поднялась до 39,8 °C. Мать обратилась в местную клинику, однако медперсонал долго не оказывал помощь и ребенок едва не потерял сознание. По словам россиянки, только через три часа врачи сделали ему капельницу.

Другие постояльцы также жаловались на появление симптомов через несколько дней отдыха — у туристов фиксировались тошнота, рвота, слабость и высокая температура. Гости предполагают, что причиной отравления могла стать некачественная еда.

По словам сотрудника Dosinia Luxury Resort, от российских туристов официальных жалоб не поступало. Власти муниципалитета Кемера заявили, что проверят информацию, появившуюся в соцсетях, хотя официальных сигналов об инциденте не получали.

В Генконсульстве России в субботу, 27 сентября, также заявили РИА Новости, что не получали жалоб от российских туристов в Кемере.

Ранее подобные случаи уже фиксировались на турецких курортах. В июле 2025 года в отеле Sealight Resort в Кушадасы произошел инцидент с массовым отравлением неизвестным газом среди туристов, в числе которых были граждане России. В августе российские туристы пожаловались на признаки отравления в пятизвездочном Club Hotel Anjeliq в Аланье. В сентябре отмечались случаи кишечной инфекции после купания на пляжах Анталии, Белека и Алании, вызванной бактерией Vibrio, которая размножается в теплой и соленой морской воде.