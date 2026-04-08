Технологический партнер госкорпорации «Ростех» — компания NtechLab — подписала соглашение о сотрудничестве с одним из крупнейших интеграторов ИТ-решений Мьянмы.

Документ подразумевает развитие партнерских отношений, взаимный обмен технологиями, опытом и документацией. Стороны также договорились о проведении совместных консультаций, участии в деловых мероприятиях.

«Россия и Мьянма активно наращивают деловое сотрудничество. Мы видим широкие перспективы для внедрения различных решений NtechLab, прежде всего — в сфере безопасности населения и повышения уровня комфорта городской среды», — отметил директор по международному бизнесу NtechLab Сергей Титов.

Он обратил внимание, что решения компании уже используются в Юго-Восточной Азии, этот регион оценивается как крайне перспективный для роста использования видеоаналитики в ближайшие несколько лет.

NtechLab уже реализовала проекты в 34 странах, представлена в Латинской Америке, в Индии и других странах БРИКС, а также в Северной Африке, на Ближнем Востоке и в странах СНГ. В 2025 году компания подписала соглашение о сотрудничестве в сфере обмена технологиями и опытом в цифровой сфере с кубинской DATYS.