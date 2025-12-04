51-я ракетка мира, россиянка Анастасия Потапова, с 2026 года будет представлять Австрию на международных турнирах. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

Спортсменка рассказала, что получила австрийское гражданство, и назвала страну своей «новой родиной». Потапова отметила, что Австрия — «невероятно гостеприимное» место, в котором она чувствует себя «как дома».

«Мне нравится жить в Вене, и я с нетерпением жду возможности стать там своим вторым домом. В связи с этим я с гордостью сообщаю, что с 2026 года я буду представлять свою новую родину Австрию в своей профессиональной теннисной карьере», — написала теннисистка.

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников в разговоре с «Чемпионатом» заявил, что переезд Потаповой в Австрию — «не потеря для российского тенниса». «Понятия не имею, чем обусловлено [ее] решение», — добавил спортсмен.

В то время как олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с «МАТЧ ТВ» объяснила, что смена спортивного гражданства — «нормальная практика для теннисистов».

«Специфика тенниса такова, что с детства спортсмены уезжают туда и тренируются там. Понятно, что государство это не оплачивает, а без этого не будет рейтинга, и ты никогда не заинтересуешь спонсоров и международную федерацию. Они очень давно живут за границей, так что это вопрос времени», — убеждена Журова.

Анастасия Потапова родилась 30 марта 2001 года в Саратове. Теннисом она начала заниматься с пяти лет — в секцию ее привела бабушка. Позже девушка переехала в Москву, где продолжила тренировки.

До 18 лет Потапова играла в четвертьфинале Australian Open, полуфинале «Ролан Гаррос» и финале Уимблдона, что позволило ей стать первой ракеткой мира среди юниоров. На взрослом уровне россиянка три теннисных турнира: в Стамбуле (2022), Линце (2023) и Клуж-Напоке (2025).