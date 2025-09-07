Сборная России под руководством Валерия Карпина одержала уверенную победу над национальной командой Катара. Товарищеская встреча, прошедшая в Эр-Райяне, завершилась со счетом 4:1. Это первая победа над Катаром для российской сборной с 1996 года.

Уже в первом тайме российские футболисты обеспечили себе большой отрыв, отправив в ворота соперника три мяча. Авторами голов стали Александр Головин (33-я минута), Матвей Кисляк (35-я) и Иван Сергеев (45-я).

Во втором тайме Алексей Миранчук довел счет до разгромного. Единственный гол хозяев на 62-й минуте с пенальти реализовал Акрам Афиф, хотя ранее Матвей Сафонов уже отразил один штрафной.

Эта победа стала для команды Карпина уже четвертой в шести матчах 2025 года — ранее россияне обыграли сборные Гренады, Замбии и Белоруссии. Еще две игры с Нигерией и Иорданией завершились вничью.

Следующие товарищеские матчи сборной России, которая с 2022 года проводит только такие встречи из-за отстранения международными федерациями, запланированы на октябрь. Команда сыграет с Ираном (10 октября) и Боливией (14 октября).