Российские вина исключили из участия в международном конкурсе The San Francisco International Wine Competition. Причиной стали антироссийские санкции США, сообщила газета San Francisco Chronicle со ссылкой на организаторов.

По словам президента конкурса Аманды Блю, организаторы «пришли к выводу, что эти винодельни не имеют права участвовать из-за американских санкций». После этого было принято решение снять российские вина с конкурса еще до начала судейства.

Блю публично извинилась и заявила, что конкурс «берет на себя полную ответственность за допущенную ошибку». Она уточнила, что ни одно российское вино не участвовало в дегустации, а все оплаченные вступительные взносы будут возвращены винодельням.

Всего на конкурс было подано около двух тысяч заявок. Среди них — 95 бутылок российского вина от 15 винодельческих хозяйств.

Конкурс проводится организацией Tasting Alliance, основанной в 1980 году. По правилам мероприятия судьи оценивают вина вслепую, без информации о производителе и стране происхождения, и присуждают награды лучшим образцам.

Решение об исключении российских вин было принято до начала оценки и не повлияло на результаты конкурса.