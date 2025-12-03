Власти Таджикистана обратились к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и руководству дислоцированной в стране российской 201 военной базы с запросом об оказании помощи в патрулировании границы с Афганистаном. Это произошло после серии инцидентов, в которых погибли граждане КНР. Об этом, ссылаясь на источники сообщило агентство Reuters, а также эту информацию частично подтвердили источники RTVI в Таджикистане.

Что хотят от российских пограничников

Источник в Совете безопасности Таджикистана сказал Reuters, что решение о привлечении сил ОДКБ не принято и находится на рассмотрении. По его словам, проведены переговоры с российской стороной о привлечении 201-ой российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, для совместного патрулирования таджикско-афганской границы.

О том, что идут переговоры о привлечении российских пограничников к охране границы с Афганистаном, рассказал Reuters и источник в Госкомитете национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.

Информацию о том, что такие переговоры идут частично подтверждают и российские источники RTVI в Душанбе.

«Такие разговоры ведутся. Речь на данном этапе не идет о том, чтобы российские военные физически занимались пешим патрулированием границы. Обсуждаются вопросы воздушного патрулирования с помощью вертолетов и БПЛА и привлечения для работы средств РЭБ, а также потенциально возможную помощь таджикским силовикам в случае каких-то крупных прорывов с территории Афганистана со стороны мобильных групп. Однако пока решения ни по самому участию, ни по его формату нет», — сказал источник RTVI.

В то же время МИД Таджикистана заявил, что публикация Reuters о планах привлечь российских военнослужащих по линии ОДКБ к патрулированию таджикско-афганской границы “не соответствует действительности и распространение подобной ложной информации вводит в заблуждение международную аудиторию”.

Инциденты на таджикско-афганской границе

Ситуация на таджикско-афганской границе резко обострилась после инцидентов 26 и 30 ноября, в результате которых были убиты 5 граждан Китая и еще 5 получили ранения. 1 декабря президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел рабочее совещание с руководителями силовых структур республики, в ходе которого обсуждалась ситуация на границе между Таджикистаном и Афганистаном и усиление ее охраны путем привлечения российских военных к совместному патрулированию границы под флагом ОДКБ.

По данным МИД Таджикистана, 26 ноября в Хатлонской области произошло вооруженное нападение с территории Афганистана на сотрудников ООО «Шохин СМ». «В результате нападения, которое было осуществлено ​​с использованием огнестрельного оружия и БПЛА, начиненного гранатами, погибли трое сотрудников ООО «Шохин СМ» — граждане Китая», — говорится в официальном сообщении таджикского МИД.

30 ноября в Дарвазском районе Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана, как следует из официального заявления ГКНБ Таджикистана, некие члены вооруженной террористической группы с территории афганского уезда Мохи Май провинции Бадахшан совершили нападение на сотрудников китайской дорожно-строительной компании China Road and Bridge Corporation (CRBC), которая занимается реконструкцией автомобильной дороги «Душанбе — Дангара — Курган-Тюбе — Калининабад».

При нападении было использовано огнестрельное оружие, а также нанесен точечный удар с применением БПЛА, оснащенного взрывчаткой. В результате второго инцидента погибли два гражданина Китая, еще два человека были ранены.

Реакция Таджикистана, Китая и Афганистана

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил в кратчайшие сроки существенно усилить группировку на всей протяженности таджикско-афганской границы, включая дополнительную переброску воинских и пограничных подразделений непосредственно на государственную границу, а также осуществить установку новых систем наблюдения и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), предназначенных для противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА).

Посол Китая в Душанбе Го Чжицзюнь в разговоре с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином заявил, что надо принять все необходимые меры, чтобы находящиеся в стране предприятия и граждане КНР были в безопасности.

Кроме того, посольство КНР в Таджикистане призвало китайских граждан воздержаться от инвестиций в приграничные районы Таджикистана и Афганистана и работы там, а также как можно скорее покинуть эти территории.

Кроме того, 2 декабря министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки и глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин провели телефонный разговор. О нем сообщили МИД Афганистана. Заявив, что стороны обсудили совместное расследование нападений с территории Афганистана и усиление мер безопасности на границе.

МИД «Талибана» отметил, что обе страны стремятся к укреплению доверия, региональной стабильности и продолжат регулярные контакты между пограничными и силовыми структурами.