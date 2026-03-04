На юбилейном конкурсе TERRAVINO в Тель-Авиве главный титул Grand Champion International впервые достался России. Лучшим среди 578 образцов из 18 стран стало игристое вино Brut d’Or Riesling 2022 от Группы компаний «Абрау-Дюрсо». Помимо абсолютной победы, напиток также получил двойное золото и был признан лучшим в своей ценовой категории ($17—26,99).

Как отметил владелец ГК «Абрау-Дюрсо» Борис Титов, победа на TERRAVINO — важный шаг для всего российского виноделия. По его словам, это «первый случай, когда российский производитель получил звание Гранд-чемпиона на ведущем дегустационном конкурсе Израиля». Он напомнил, что незадолго до этого Brut d’Or Riesling 2022 уже было признано «вином года» на родине в рейтинге Top100Wines.

Успех «Абрау-Дюрсо» не единичен: всего Россия привезла с конкурса 42 награды. Среди призеров — как признанные гиганты («Массандра», «Инкерман»), так и небольшие хозяйства с Кубани и из Севастополя.

«Успехи российского виноделия в последние годы связаны не только с импортозамещением. Мы способны давать высочайшее качество и продолжаем доказывать это за рубежом», — приводит словам Титова СМИ2.

Жюри работало вслепую по стандартам Международной организации винограда и вина (OIV), что подчеркивает объективность высокой оценки отечественных вин.

В этом году география участников охватила ведущие винодельческие регионы мира — от Франции и Италии до Чили и Новой Зеландии, однако именно российский брют сумел обойти всех в борьбе за главный титул. Эта победа подтверждает: российские вина способны конкурировать с лучшими мировыми образцами не только в доступном, но и в премиальном сегменте.