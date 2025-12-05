Президент Казахстана подписал закон, которым регулируется использование фонограмм на территории страны. Суть принятых изменений заключается в том, что теперь в Казахстане действует запрет на использование голосовых (вокальных) фонограмм при проведении концертов.

Исключение возможно в трех случаях — если это не приспособленная для проведения концертов площадка (например, стадионы), либо аудитория не превышает 200 зрителей, а также при создании телевизионного контента.

Однако даже в этих случаях исполнители обязаны информировать публику о том, что используют фонограмму. За нарушение этих норм предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 3,9 млн тенге (около 600 тысяч рублей).

Это не первая попытка казахстанских властей отрегулировать использование фонограмм на территории страны. Пять лет назад такой вопрос уже поднимали депутаты казахстанского парламента, а бывший тогда спикером нижней палаты Нурлан Нигматулин при обсуждении вопроса заявил, что «в народе недаром говорят, что за пение под фонограмму надо платить не деньгами, а их ксерокопиями». В результате тогда решили не запрещать использование фонограмм законодательно, а ограничиться подзаконным актом.

С 2021 года в Казахстане действовали и продолжают действовать правила, согласно которым исполнители должны информировать публику об использовании фонограммы во время выступления. Однако эти правила повсеместно не исполнялись.

«В подзаконном акте уже предусмотрено правило предварительного уведомления о фонограмме. Однако на практике оно в настоящее время не работает, что мы и наблюдаем. Инициатива внести эту норму в законодательный акт исходила от депутатов, и мы ее поддерживаем. Мы уверены, что если эта норма будет включена в закон, она начнет эффективно работать», — прокомментировал изменения вице-министр культуры и информации Казахстана Айбек Сыдыков.

Тем не менее источники RTVI, работающие в казахстанском шоу-бизнесе, сомневаются, что нормы, заложенные в законе, будут эффективно работать на практике. Они отмечают несколько обстоятельств.

«Норма будет, конечно, работать, но достаточно избирательно. Во-первых, как правило, большие концерты проходят как раз-таки на неподготовленных площадках типа стадионов или спортивно-развлекательных арен, как, например, прошедшие выступления Дженнифер Лопес и Backstreet Boys. Кроме того, сумма штрафа, конечно, существенная, но вряд ли неподъемная для топовых артистов, средняя цена на билеты которых варьируется в диапазоне от 30 до 150 тысяч тенге (от 5 до 20 тысяч рублей)», — сказал источник RTVI.

Второй момент — это то, что «контроль за исполнением возложен на местные органы власти, и непонятно, как они будут это администрировать». Третий момент: «Один из основных источников заработка для исполнителей — это выступления в ночных клубах, которые легко подогнать под требование по количеству аудитории в 200 человек».

По мнению источника RTVI, требования по фонограмме — не самые большие препятствия, связанные с гастролями российских артистов и исполнителей в Казахстане. Гораздо более серьезной является набравшая популярность в стране культура отмены. В качестве примера наш собеседник привел попытку ряда казахстанских активистов отменить концерты Тимати, которые прошли в Казахстане в конце ноября.

Всего, по данным казахстанских организаторов гастролей российских артистов, в стране на 2024 год были отменены — прежде всего по политическим причинам — выступления более 100 российских исполнителей. В этот список попали такие звезды как Григорий Лепс, Полина Гагарина, Азамат Мусагалиев, Владимир Пресняков и ряд других артистов и коллективов по причине поддержки позиции России по Украине. При этом были отменены и концерты российских исполнителей, придерживающихся противоположной политической позиции, — в частности, Земфиры*, Моргенштерна*, Максима Галкина*.

Ситуация дошла до того, что курирующий идеологию государственный советник Казахстана Ерлан Карин в своей программной статье «Политика здравого смысла», в которой разъяснял принципы принятой осенью в стране Концепции внутренней политики, прямо указал, что «набирает силу явление “культуры отмены”, часто маскирующейся под гражданскую активность». По его мнению, «на деле это превращается в инструмент давления и травли».

«Под влиянием эмоций люди поддерживают призывы к бойкоту, не вникая в суть происходящего. В итоге зачастую создается атмосфера агрессии и психологического насилия», — считает Ерлан Карин.

Поэтому государство обозначает «красные линии» и «призывает всех их соблюдать».

«Еще раз повторю, что это не цензура и не табу, а призыв к здравомыслию в подобных дискуссиях. Когда дело касается общественной стабильности, государство не пойдет на компромиссы, а будет в соответствии с законом противодействовать любым попыткам деструктивного информационного влияния и нагнетания ненависти», — заявил госсекретарь Казахстана.

* Внесен(а) Минюстом РФ в реестр иностранных агентов