Посольство России в Швеции сообщило, что подверглось очередной атаке БПЛА: один из дронов сбросил на территорию дипмиссии контейнер с краской, второй с прикрепленной имитацией самодельного взрывного устройства упал рядом со зданием. Российская сторона расценила этот эпизод как попытку запугать сотрудников диппредставительства.

«2 июля 2026 года около двух часов ночи посольство России в Швеции подверглось очередной атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов. Один квадрокоптер сбросил на территорию диппредставительства контейнер с красной краской. Второй дрон, к которому была прикреплена имитация самодельного взрывного устройства, упал (по всей видимости, не случайно) на нашу территорию в непосредственной близости от здания Роспосольства», — говорится в сообщении.

Российская сторона подчеркнула, что речь идет не просто о провокации, а об «откровенной попытке запугивания сотрудников российской миссии». «На это скажем прямо — не получится», — добавили в дипмиссии.

Российские дипломаты отметили, что подобные эпизоды в Стокгольме приобрели систематический характер. По их словам, шведские власти обязаны в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года обеспечивать неприкосновенность и безопасность иностранных дипмиссий, однако правоохранительные органы страны лишь формально фиксируют нападения.

«К каким-либо результатам расследование этих провокаций, счет которым идет уже на десятки, более чем за два года так и не привело. В этих условиях вся ответственность за продолжение атак на дипломатическую миссию России и их возможные последствия ложится на шведскую сторону», — заявили в посольстве.

В ноябре 2025 года посольство РФ в Стокгольме сообщило, что с дрона на территорию Торгового представительства России сбросили краску. Тогда дипломаты уточнили, что с мая 2024 года число подобных инцидентов против посольства и торгпредства в Швеции «перевалило уже за два десятка».

Схожий случай произошел в сентябре 2025 года: тогда БПЛА сбросил на территорию посольства пластиковый пакет с краской. Этот эпизод стал очередным в серии нападений, в том числе на торгпредство в июне, июле и августе того же года.

В дипмиссии заявляли, что расследования, якобы ведущиеся шведской полицией, не выявили ни исполнителей, ни организаторов. По мнению российской стороны, власти Швеции нарушают не только Венскую конвенцию, но и собственное законодательство: над зданиями посольства и торгпредства по совместному ходатайству российской дипмиссии и шведской полиции была установлена бесполетная зона.