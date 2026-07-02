Боевые действия на Украине скорее всего еще не вступили в решающую фазу, заявил RTVI член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так парламентарий прокомментировал слова министра обороны Германии Бориса Писториуса, который в интервью журналу Der Spiegel заявил, что украинский конфликт «вступил в решающую фазу».

«Я думаю все же, что происходящее на фронте не является решающей фазой, и Писториус, говоря о переходе в решающую фазу, собирается в своих целях этим воспользоваться, потребовать новых денег для Киева. Возможно также, это очередное пресмыкание фрицев перед Трампом», — рассуждает Колесник.

По его словам, «решающую фазу боевых действий непросто определить, потому что хоть военные действия всегда планируются тщательно, но, к сожалению, их ход не всегда предсказуем». В этой связи депутат напомнил слова полководца Александра Суворова, который говорил, что гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить.

Но тем не менее, говорит член комитета Госдумы по обороне, «наступление наших войск по всему фронту предполагает, что специальная военная операция вступает в решающую фазу».

Он видит признаки перехода в решающую фазу спецоперации.

«Падение Константиновки. То, что они сами, да и (главком ВСУ) Сырский признал, что Константиновку уже не удержать, и поэтому туда не подводит резервы, оставляет боевиков там для обороны. И эта линия Славянск, Краматорск», — перечислил собеседник RTVI.

Но то, что несомненный успех российских войск по всей линии боевого соприкосновения налицо, — это неоспоримо, а уж там дальше будем развивать успех, заключил Колесник.