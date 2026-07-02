Любые призывы к молодежи должны сопровождаться конкретными решениями со стороны государства, заявила в комментарии RTVI глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Так она отреагировала на слова спикера Совфеда Валентины Матвиенко о том, что молодым россиянам стоит пораньше создавать семьи, а до 35 лет — родить минимум троих детей и состояться в профессии.

«Нам, людям во власти, хорошо бы, обращаясь с подобными призывами, сразу же сопровождать это решениями. Мы должны сказать: “Друзья мои, мы, власть, тоже не пофигисты, мы ведь приняли закон о том, чтобы каждая молодая семья получила квартиру за счет средств бюджета, не ипотечную”. Мы должны сказать: “Ребята, вы окончите вуз, получите диплом, и у вас обязательно будет гарантированное рабочее место с высокой зарплатой, вам даже не потребуются пособия”», — заявила Останина.

По ее мнению, к молодежи необходимо относиться с большим уважением и «не диктовать им, во сколько лет сколько детей иметь».

«Надо мотивировать, а не указывать и не приказывать. Молодежь у нас умная, ответственная и обвинять ее в том, что они пофигисты, не надо. Мне кажется, что это абсолютно неправильно», — отметила депутат.

При этом Останина также обратила внимание на риск искажения смысла высказываний политиков из-за вырывания цитат из контекста.

«Я сама часто сталкиваюсь с тем, что какие-то слова вырывают из контекста. Если это [слова Матвиенко] вырвано из контекста — это одно, а если дальше следуют уже предложения в части социальных гарантий — это другое, это уже завершенная мысль. Но в любом случае с молодежью нужен диалог: любые требования к ней, не подкрепленные позицией власти, неконструктивны», — заключила парламентарий.

Ранее на встрече с участниками культурно-образовательного проекта «Поезд памяти» Матвиенко посоветовала молодым людям пораньше создавать семьи.

«Я вам рекомендую пораньше влюбиться, пораньше жениться, пораньше завести семью, потому что тыл — это очень важно для молодых людей. Иначе вы будете кастинги устраивать друг другу до 30 лет, потом вам уже не захочется брать ответственность за семью, за детей, за это самое. И, к сожалению, особенно некоторые девушки, которые говорят: “Для меня главное — карьера, семья — потом”. Поверьте, а потом слезы в подушку, одиночество и никакого счастья», — сказала спикер Совфеда.

По ее словам, человек может быть счастлив только при гармонии между профессиональной самореализацией и семьей.

Говоря о верхней возрастной границе молодежи, Матвиенко назвала эту тему дискуссионной и высказала свое личное мнение.

«Это дискуссионная тема… Я считаю, что не надо снижать порог, это мое личное мнение. Мне кажется, оптимальное решение — до 35 лет, но чтобы молодые люди понимали, что до 35 лет, а лучше пораньше-пораньше, надо создать семью, надо родить минимум троих детей. Состояться в профессии и потом уже переходить в другую возрастную категорию», — сказала она, уточнив, что менять существующий закон пока не предлагает.

«Поэтому давайте пока не будем нарушать то, что работает, но дискуссию можно вести», — добавила Матвиенко.

По ее словам, вопрос об изменении возрастного порога можно решать с учетом мнения самих молодых людей, в том числе по итогам широкого социологического опроса.

«Если вы нам так прикажете, мы поменяем закон… Что вы скажете, так мы и сделаем», — подчеркнула сенатор.

Кроме того, она призвала молодежь к социальной активности, отметив, что будущее страны зависит от вовлеченности каждого гражданина.

«Если вы хотите, чтобы и ваши дети, и ваши внуки, и ваша страна были счастливы, развивались — нужно понимать, что это зависит от каждого гражданина, и тем более от молодого человека. Каждый из вас и молодежное сообщество — вы можете повлиять. Не будьте равнодушными, не будьте, как в молодежной среде говорят, пофигистами», — сказала Матвиенко.

Матвиенко также посоветовала участникам встречи не ждать, что кто-то «сделает» все за них, и воспитывать в себе установку, что от каждого многое зависит: «Я могу, я это сделаю, я это решу».