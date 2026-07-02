По США распространяется паразит Cyclospora cayetanensis, вызывающий «взрывную диарею» и другие тяжелые симптомы. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

По их информации, с 1 мая по 16 июня зарегистрировано 145 случаев заболевания циклоспориазом в 17 штатах. Возраст пациентов варьируется от 5 до 86 лет, 20 человек были госпитализированы.

Наибольшее количество случаев — от 31 до 80 — зафиксировано в штате Нью-Йорк. В Иллинойсе и Техасе выявлено от 11 до 30 случаев, в остальных штатах — от одного до десяти. Никто из заболевших не покидал пределы страны в последнее время, что позволяет предположить, что заражение произошло внутри США.

Циклоспориаз не передается от человека к человеку. По мнению специалистов, источником заражения стала пища. Однако конкретные продукты, которые могли вызвать заболевание, пока не названы. Местные, федеральные власти и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) продолжают расследование вспышки.

Основные симптомы паразитарной инфекции включают потерю аппетита, снижение веса, спазмы, вздутие живота, тошноту и сильную усталость, а также водянистую «взрывную» диарею. Менее распространены рвота, ломота в теле, головная боль, субфебрильная температура и другие гриппоподобные состояния.

Симптомы обычно появляются примерно через неделю после заражения и могут длиться от нескольких дней до месяца и более. Хотя в некоторых случаях инфекция проходит без антибиотиков, в США это заболевание считается подлежащим обязательной регистрации. Его опасность кроется в обезвоживании из-за рвоты и диареи.

Случаи заражения обычно учащаются в летние месяцы, и CDC считает период с 1 мая по 31 августа сезоном циклоспориаза. На данный момент о смертельных исходах в связи с текущей вспышкой не сообщалось. За тот же период зафиксировано 45 случаев заражения, связанных с поездками за границу, из которых в трех потребовалась госпитализация.