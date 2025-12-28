В районе Запорожской атомной электростанции установлено локальное прекращение огня между Россией и Украиной для проведения ремонта линий электропередач, сообщило в соцсети X Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в воскресенье, 28 декабря.

В сообщении МАГАТЭ говорится, что вблизи Запорожской АЭС начались критически важные работы по ремонту линии электропередачи «после очередного локального прекращения огня», согласованного при посредничестве агентства.

Ремонтные работы на ЗАЭС, как ожидается, продлятся несколько дней. Они проводятся «в рамках постоянных усилий по предотвращению ядерной аварии во время военного конфликта», говорится в пресс-релизе.

Заявленная цель ремонтных работ — восстановление передачи электроэнергии между распределительными пунктами станции и Запорожской ТЭС. Это должно повысить ядерную безопасность, сказано в сообщении МАГАТЭ.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси благодарит обе стороны за согласие на новое временное «окно тишины», указано в пресс-релизе.

До этого локальное прекращение огня действовало в районе Запорожской АЭС с 7 по 11 ноября. Тогда режим тишины был объявлен на территории рядом с ЗАЭС для ремонта резервной линии электроснабжения станции «Ферросплавная-1».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал вопрос контроля над Запорожской АЭС в числе красных линий Киева. По нему пока не удалось достичь компромисса в ходе переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта, говорил глава государства.

По информации «Коммерсанта», президент России Владимир Путин в ходе закрытой встречи с бизнесом заявил, что на переговорах поднимался вопрос о совместном с США управлении Запорожской АЭС. Кроме того, по инициативе американской стороны обсуждается возможность организации майнинга на атомной электростанции, а также поставок электроэнергии на Украину, написала газета со ссылкой на слова российского лидера.