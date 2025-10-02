Россия и Украина провели обмен военнопленными в формате «185 на 185», сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что процедура прошла в соответствии с договоренностями, достигнутыми 23 июля в Стамбуле.

«Кроме того, возвращены 20 гражданских лиц», — добавили в Минобороны.

Сейчас россияне, как военные, так и гражданские лица, находятся в Беларуси, где им «оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», указывается в сообщении. Все они позднее будут возвращены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.

В августе при посредничестве ОАЭ Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «146 на 146». Кроме того, Москва смогла вернуть восьмерых жителей Курской области, которых удерживали в Сумской области с февраля.

18 сентября депутат Госдумы Шамсаил Саралиев сообщил об обмене телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной. По его словам, украинская сторона получила останки 1000 человек, а российская — 24.

Эту информацию подтвердил и украинский Координационный штаб по вопросам военнопленных, где отметили, что в ближайшее время начнется процесс опознания полученных тел.