Уже в конце февраля в России начались первые крупные природные пожары. В Хасанском округе Приморского края огонь охватил 4,5 тысячи гектаров — это почти 6,5 тысячи футбольных полей. Краевое правительство сообщило, что возгорание произошло по вине человека: либо из-за поджога, либо из-за непотушенной сигареты или костра.

Как сообщило правительство края, пожар обнаружили утром 24 февраля в районе поселка Краскино. Сухая и ветреная погода способствовала быстрому распространению огня, высота пламени на открытых участках достигала трех метров. Тушить пожар прибыли более 130 сотрудников Приморской авиабазы, было задействовано 25 единиц техники. По данным властей, с начала 2026 года в Хасанском районе произошло уже более 20 пожаров.

Почему пожары начались так рано

Эксперты связывают ранние возгорания с аномальным началом весны. Академик РАН Владимир Клименко рассказал изданию АиФ, что климатическая весна в России может наступить на месяц раньше обычных сроков. Об этом же РИА Новости сообщил начальник отдела метеорологии и климата центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок. Также раннюю весну прогнозирует научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Из-за быстрого таяния снега прошлогодняя трава высохнет за считанные дни, что создает пожароопасную обстановку уже в ближайшее время. По данным МЧС, сложная ситуация ожидается в Центральном, Приволжском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. В Сибири и на Дальнем Востоке прогнозируется дефицит осадков в июне, что повышает риск раннего начала сезона ландшафтных и лесных пожаров .

Каким будет лето 2026 года

Согласно прогнозам климатологов, лето 2026 года в большинстве регионов России будет теплее нормы. При этом чем дальше на север и восток, тем сильнее будет аномалия: на севере Якутии и Чукотке температура может подняться на 4°C выше нормы, что создаст дополнительные риски для тундровых экосистем .

В центральной России, включая Москву, ожидаются «температурные качели»: июнь начнется с аномальной жары (до +5°C выше нормы), затем придут грозы . Июль станет самым жарким месяцем — в столице температура может подниматься до +25—27°C. На юге страны (Краснодарский край, Крым) столбики термометров будут регулярно превышать +35°C .

Аномально снежная зима сулит и нашествие насекомых. Из-за огромных сугробов возник эффект «термоса»: почва промерзла неглубоко, поэтому личинки комаров, клещей и мошкары успешно перезимовали . Экологи прогнозируют их массовое появление уже в апреле-мае. Особенно высокой будет численность комаров у водоемов, а клещи активизируются раньше обычного в лесопарковых зонах.

Что говорят эксперты об угрозе пожаров

Замруководителя Рослесхоза Александр Агафонов подчеркивает: «Не горит там, где не поджигают. Пока люди не осознают необходимость соблюдать противопожарные правила, леса будут продолжать гореть» .

Руководитель Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин отмечает, что предстоящий летний сезон на 99% не будет похож на прошлые годы. Учащение таких опасных явлений, как шквалистый ветер и длительные засушливые периоды, — это проявление «нервозности» климата, наблюдавшейся последние 5-7 лет .