В ночь на 28 сентября силы ПВО уничтожили 41 беспилотник над восемью российскими регионами. Больше всего — 12 дронов — было сбито над территорией Курской области.

Еще 10 БПЛА уничтожили в Брянской области, восемь — в Белгородской, четыре — в Тульской, три — в Ярославской, два — в Ростовской, по одному — в Новгородской и Самарской.

В Ярославской области незначительно повреждена кровля жилого дома, никто не пострадал. Глава региона Михаил Евраев пообещал помочь собственникам в восстановлении имущества.

«Оперативные службы проводят все необходимые мероприятия по устранению последствий атаки. <…> Работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается», — написал он в своем телеграм-канале.

В Ростовской области силы ПВО уничтожили и перехватили дроны в Морозовском, Кашарском и Шолоховском районах. Разрушений и пострадавших нет, как и в Брянской, и Тульской областях.

Главы Курской, Самарской, Новгородской и Белгородской областей о последствиях атаки БПЛА на их регионы не сообщали. Вместе с тем губернатор Вячеслав Гладков отметил, что участились ракетные обстрелы Белгорода. По его словам, очередной прилет в центр города произошел вечером 27 сентября.

На фоне этого Гладков призвал жителей и гостей региона внимательно слушать объявления о ракетной опасности и сразу искать укрытие.