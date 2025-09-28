В ночь на 28 сентября силы ПВО уничтожили 41 беспилотник над восемью российскими регионами. Больше всего — 12 дронов — было сбито над территорией Курской области.
Еще 10 БПЛА уничтожили в Брянской области, восемь — в Белгородской, четыре — в Тульской, три — в Ярославской, два — в Ростовской, по одному — в Новгородской и Самарской.
В Ярославской области незначительно повреждена кровля жилого дома, никто не пострадал. Глава региона Михаил Евраев пообещал помочь собственникам в восстановлении имущества.
«Оперативные службы проводят все необходимые мероприятия по устранению последствий атаки. <…> Работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается», — написал он в своем телеграм-канале.
В Ростовской области силы ПВО уничтожили и перехватили дроны в Морозовском, Кашарском и Шолоховском районах. Разрушений и пострадавших нет, как и в Брянской, и Тульской областях.
Главы Курской, Самарской, Новгородской и Белгородской областей о последствиях атаки БПЛА на их регионы не сообщали. Вместе с тем губернатор Вячеслав Гладков отметил, что участились ракетные обстрелы Белгорода. По его словам, очередной прилет в центр города произошел вечером 27 сентября.
На фоне этого Гладков призвал жителей и гостей региона внимательно слушать объявления о ракетной опасности и сразу искать укрытие.
«Это — единственное, что спасает вашу жизнь и жизни ваших близких. Поэтому — не игнорируем оповещение. Надеюсь, что таких тревог будет как можно меньше. Но если они будут — мы должны соответствовать тем угрозам, в которых мы сейчас с вами живем», — подчеркнул губернатор.