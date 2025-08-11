Всего с начала СВО в результате украинских атак по Белгородской области пострадали 2415 жителей, включая 164 детей. Об этом, как пишет «Открытый Белгород», сообщила замглавы региона Ольга Медведева.

Она также рассказала, что 121 человек, в том числе 12 детей, получили инвалидность. Травматической ампутации конечностей подверглись 29 пострадавших.

По словам Медведевой, в 2025 году 806 человек ежемесячно получают по 1 тыс. рублей в качестве компенсации части расходов на проезд и услуги связи.

«Для пострадавших также предусмотрены ежемесячные компенсации в размере 50% платы за жилое помещение и коммунальные услуги», — отмечается в публикации.

В прошлом году 78 пострадавших в результате атак студентов в возрасте от 18 до 23 лет получали каждый месяц по 30 тыс. рублей. В 2025-м их число составило 76 человек.

«Кроме того, трое ребят прошли реабилитацию в клинике “Три сестры”, трое — обеспечены необходимыми медицинскими изделиями, один ребенок обеспечен креслом-коляской. Санаторно-курортное лечение у моря прошли 34 ребенка», — уточняет «Открытый Белгород».

В июле глава Белгородской области Вячеслав Гладков в эфире «Соловьев Live» рассказал, что после начала СВО в регионе в результате атак погибли 338 человек, включая 23 детей. Он добавил, что 2199 мирных жителей ранены, из них 157 детей.

В Белгородской области с апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. С августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции. В том же месяце в Белгородской области вслед за Курской ввели режим ЧС федерального характера.