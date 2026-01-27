Россия надеется на разморозку средств, заблокированных американским банком JP Morgan и предназначенных для строительства АЭС «Аккую» в Турции. Об этом заявил временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов в интервью газете Ekonomim.

По словам российского дипломата, после отказа компании Siemens от поставок оборудования «Росатому» пришлось искать альтернативных поставщиков. При этом JP Morgan заморозил около $2 млрд, которые должны были быть направлены на реализацию проекта. Иванов отметил, что задержка финансирования повлияла на темпы строительства, однако российская и турецкая стороны предпринимают все возможные усилия для сохранения графика работ.

Как подчеркнул дипломат, первый энергоблок АЭС «Аккую» практически завершен: уровень его готовности составляет около 99%, и в настоящее время ожидается ввод объекта в эксплуатацию. Строительство остальных энергоблоков продолжается в плановом режиме. Иванов добавил, что Москва в целом удовлетворена уровнем взаимодействия с Анкарой в рамках реализации проекта.

Говоря об антироссийских санкциях, временный поверенный заявил, что они создают серьезные трудности для двусторонней торговли России и Турции. По его словам, Москва не считает такие ограничения справедливыми и продолжает обсуждать возможные пути решения проблемы в рамках межведомственных консультаций, отмечая при этом чувствительность данной темы.

Иванов также сообщил, что поставки российского газа в Турцию продолжаются без перебоев, а Россия полностью выполняет свои обязательства. Он напомнил, что в прошлом году были зафиксированы попытки саботажа газопроводов, о чем российская сторона проинформировала турецких партнеров.

Анкара получает российский газ по трубопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток», а также в виде сжиженного природного газа. Проектная мощность «Турецкого потока» составляет 31,5 млрд кубометров газа в год, «Голубого потока» — 16 млрд кубометров.