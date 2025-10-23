Россия экстрадировала в Азербайджан четырех граждан, обвиняемых в совершении преступлений и находившихся в международном розыске. Об этом сообщает издание Oxu.Az со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Азербайджана.

По данным ведомства, Генеральная прокуратура России удовлетворила ходатайство азербайджанской стороны о выдаче Хафиза Салман оглу Алыева, Наримана Эльшад оглу Алиева, Кязыма Агагулу оглу Нуриева и Эмина Васиф оглу Гасанова.

В Азербайджане в отношении этих лиц ранее были возбуждены уголовные дела. По информации прокуратуры, у следствия имелись обоснованные подозрения в их причастности к преступлениям, предусмотренным Уголовным кодексом страны. После того как они скрылись от следствия, их объявили в международный розыск.

Фигуранты уголовных дел были задержаны на территории России, после чего их экстрадировали в Азербайджан. Перевозку в Баку обеспечил специальный конвой Пенитенциарной службы Министерства юстиции республики.