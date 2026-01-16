Застоявшаяся в квартире после новогодних праздников елка может быть опасна для аллергиков, заявила «Ленте.ру» врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина. Она предупредила, что вредны могут быть не только натуральные, но и искусственные елки.

Сережкина пояснила, что срубленное дерево перестает быть живым организмом и со временем становится лишь источником избыточной микрофлоры. По ее словам, в такой елке начинаются процессы разложения, в которых активно задействованы грибки и бактерии.

«Когда ель устанавливают во влажной среде, чтобы она дольше сохраняло внешний вид, создаются благоприятные условия не для самого дерева, а именно для роста опасной микрофлоры», — отметила врач.

Люди с респираторной аллергией, по ее словам, могут особенно тяжело переносить такие растения. По этой причине Сережкина рекомендует не держать елку в доме дольше одной или двух недель.

Свои особенности есть и у искусственных елок, которые зачастую покупают как безопасный вариант, обратила внимание собеседница «Ленты.ру». Сережкина указала, что такие деревья нужно мыть сразу после распаковки и перед тем, как убрать в коробку, поскольку они активно накапливают пыль. На этом фоне могут проявиться признаки аллергии на пыль и плесневые грибы, отметила специалист.

«Если в помещении, где находится новогодняя ель, становится душно, появляется заложенность носа, осиплость голоса, слезотечение <…> От новогоднего атрибута нужно избавиться немедленно», — заключила Сережкина.

Ранее зампред комитета по экономической политике Госдумы Михаил Делягин предложил разрешить устанавливать елки в подъездах многоквартирных домов без согласования со всеми жильцами. По его словам, штраф до 1,5 тыс. рублей, предусмотренный за «самовольное занятие или использование общего имущества», представляется «избыточной мерой». Делягин выразил мнение, что разногласия из-за украшений в подъезде могут стать почвой для бытовых или религиозных конфликтов.