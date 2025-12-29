Работа мобильного интернета может быть ограничена в российских регионах в новогоднюю ночь, заявил в разговоре с ТАСС зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Он уточнил, что такие ограничения могут быть введены в любую ночь, включая новогоднюю, поскольку это «сегодняшние реалии». По словам парламентария, отключение мобильного интернета позволяет обеспечить безопасность граждан, чтобы они могли «спокойно выходить на улицы, праздновать Новый год или другие праздники».

Свинцов подчеркнул, что любые меры будут применяться только по информации о возможных атаках дронов.

«Если Минобороны [России] сообщает властям любого региона о том, что есть риск ударов дронов, то региональная власть, губернатор, председатель правительства региона принимает решение об ограничении [мобильного интернета]. Это нормальная практика. Главная задача — это обеспечить безопасность наших граждан», — напомнил депутат.

Ранее о возможных перебоях в работе мобильного интернета в Новый год сообщал начальник отдела по вопросам организации антитеррористической защищенности публичных и массовых мероприятий Санкт-Петербурга Александр Равин. По его оценке, затруднения мобильной связи могут возникнуть в местах массового скопления людей, в том числе из-за перегрузки сотовых сетей.

«На самом деле в новогоднюю ночь ничего подобного не ожидаем. Вполне возможно, что будет, скажем так, ограничения по сети «Интернет», мобильная связь будет работать. Возможно, [мобильная связь] немного замедлит свою работу, это непосредственно в зоне проведения мероприятий», — заверил Равин.