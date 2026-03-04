Из-за закрытия неба над странами Персидского залива и новых ограничений на полеты в ближневосточном регионе из-за конфликта Израиля и США с Ираном география международных вылетов из России сократилась на 27 процентов, а количество стран с прямым авиасообщением, пригодных для туризма, уменьшилось на треть, пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР). К этому добавилась ранее отмененная программа полетов на Кубу.

По состоянию на 4 марта 2026 года российские и иностранные авиакомпании летают в 31 страну. Список включает Абхазию, Азербайджан, Алжир, Армению, Афганистан, Белоруссию, Вьетнам, Грузию, Египет, Индию, Индонезию, Иорданию, Ирак, Казахстан, Китай, КНДР, Киргизию, Мальдивы, Марокко, Монголию, Оман, Сейшелы, Сербию, Таджикистан, Таиланд, Туркмению, Турцию, Узбекистан, Филиппины, Шри-Ланку и Эфиопию.

Однако реальный выбор для отдыхающих гораздо скромнее. Афганистан, Ирак и КНДР не являются туристическими направлениями. В Оман туры не продают, а рейсы в ОАЭ сейчас носят вывозной характер. В Монголию и на Филиппины можно улететь только из Сибири и с Дальнего Востока. Эфиопию и Алжир пассажиры используют для пересадок.

Рейсы в Таджикистан, Туркмению, Киргизию и Казахстан ориентированы на трудовых мигрантов и диаспоры. В Белоруссию летают в основном по личным делам, а Сербия остается перевалочным пунктом в Европу. Рейсы в Сухум занимают небольшую долю в турпотоке в Абхазию.

Что потеряли туристы

Сильнее всего сказалось прекращение полетов в ОАЭ — на это направление приходилось более 10 процентов всего международного трафика. Вместе с Эмиратами из списка исчезли Катар, Оман, Саудовская Аравия и Бахрейн.

Сейчас прямой перелет на отдых возможен только в 11 стран: Турцию, Египет, Таиланд, Вьетнам, Китай, Иорданию, Индонезию, Марокко, на Мальдивы, Сейшелы и Шри-Ланку.

Российские авиакомпании могут доставить пассажиров в 10 государств дальнего зарубежья: Вьетнам, Египет, Индию, Индонезию, Китай, на Мальдивы, Сейшелы, в Таиланд, Турцию и Шри-Ланку.

Иностранные перевозчики ушли

Россия лишилась рейсов десятка зарубежных авиакомпаний: Emirates, flydubai, Etihad Airways, Air Arabia, Qatar Airways, Saudia, Flynas, Jazeera Airways, Kuwait Airways, Gulf Air и El Al. Вместе с ними исчезли и все стыковочные маршруты, которые они предлагали.

После их ухода доля российских перевозчиков на международных линиях вырастет с 43,5 до 53—54 процентов. Оставшиеся 46—47 процентов займут турецкие, китайские, узбекские и другие компании из доступных стран.

Эксперты ожидают подорожания перелетов в Азию и Африку на 10—20 процентов. Причина — уход бюджетных авиакомпаний, которые сдерживали цены. Лоукостеры flydubai, Air Arabia и Jazeera Airways больше не работают на российском направлении, и конкуренция за пассажира ослабла.

К тому же из-за изменения маршрутов увеличится время в пути, что тоже повлияет на стоимость билетов.

Где теперь делать пересадки

Раньше через ОАЭ и Катар можно было улететь на Мальдивы, Шри-Ланку, Таиланд, Сейшелы, Маврикий, в ЮАР, Австралию и Индонезию. Теперь главными транзитными хабами для россиян стали Стамбул и аэропорты Китая.

Североафриканские страны и аэропорты СНГ также предлагают стыковки, но их возможности значительно ниже. Полноценной замены ближневосточным хабам пока не появилось. Пассажирам придется привыкать к новым правилам: выбор направлений сузился, цены выросли, а перелеты стали дольше и менее удобными.