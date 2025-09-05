За последние годы в России произошло значительное сокращение доли работников, согласных на неофициальное трудоустройство. Если в 2009 году таких было 60%, то к осени 2025 года их число уменьшилось вдвое и составило лишь 30%, свидетельствуют результаты исследования, проведенные Su­per­Job.

В опросе приняли участие 1600 совершеннолетних россиян из всех регионов страны. Результаты показали, что получение зарплаты в конверте принципиально отвергают 46% россиян, в то время как 30% процентов респондентов не видят в этом проблем. Еще 24% процента опрошенных не смогли определить свою позицию по этому вопросу,

При этом мужчины чаще женщин соглашаются на получение «серой» зарплаты: такой формат оплаты труда готовы рассматривать 35% мужчин против 26% женщин.

Чаще всего на неофициальную зарплату соглашаются люди среднего возраста (35-45 лет). Среди молодежи до 35 лет и людей старше 45 таких меньше — 30% и 28% соответственно.

По данным исследования, существует прямая зависимость между уровнем дохода и отказом от неофициальной занятости: чем выше заработок респондентов, тем менее они склонны соглашаться на «серые» схемы оплаты труда. Ярким примером служит тот факт, что среди граждан с месячным доходом превышающим 100 тысяч рублей более половины (53%) категорически отвергают такой формат трудоустройства.

Согласно исследованию, респонденты с низким уровнем дохода демонстрируют наибольшую готовность к получению неофициальной заработной платы — такой вариант трудоустройства готовы рассматривать 32% из них. При этом 44% опрошенных в данной категории категорически отвергают «серые» схемы оплаты труда.

Уровень образования оказывает значительное влияние на готовность к неофициальному трудоустройству, следует из опроса. Среди респондентов с высшим образованием лишь 27% допускают возможность получения «серой» зарплаты, в то время как среди лиц со средним профессиональным образованием этот показатель достигает 31%.