Россияне этим летом вновь возглавили список иностранных туристов, посетивших Азербайджан, несмотря на общее снижение туристического потока. По данным агентства Report, в июне—августе 2025 года страну посетили 196 789 граждан России, хотя это и на 12% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Всего за летний сезон Азербайджан принял 740 722 иностранных туриста, что на 5,3% меньше, чем годом ранее. Таким образом, россияне сохранили лидерство, обеспечив более четверти всех визитов в страну.

На втором месте по числу прибывших оказались граждане Турции — 116 479 человек, что на 8,6% больше, чем летом 2024 года. Замыкает тройку лидеров Саудовская Аравия — 50 945 туристов, их поток сократился на 3%.

По словам экспертов, популярность Азербайджана среди россиян объясняется безвизовым режимом, географической близостью и культурной общностью, а также развитием туристической инфраструктуры — от курортов на Каспийском побережье до исторических маршрутов в Баку и регионе Габалы.

Несмотря на снижение общего числа поездок, Азербайджан продолжает укреплять позиции как одно из наиболее привлекательных направлений для путешественников из России и стран Ближнего Востока.