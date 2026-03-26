Ежегодно ломбарды в России заключают от 2 до 2,3 млн договоров займа, тогда как общий портфель рынка составляет около 300—350 млрд рублей. Об этом сообщили эксперты отрасли в разговоре с медиапроектом Mash Money.
Ломбарды всё чаще выполняют функции альтернативных кредитных организаций, позволяя клиентам получать крупные суммы в короткие сроки и без банковских проверок, делают вывод авторы исследования. По оценкам участников рынка, в перспективе объем этого сегмента может вырасти до 1 трлн рублей.
Современный ломбардный рынок значительно вышел за пределы бытовых займов. Клиенты закладывают не только ювелирные изделия, но и дорогостоящие объекты, в том числе элитные часы и автомобили премиум-класса. Благодаря этому они получают десятки миллионов рублей в течение одного часа. В числе клиентов — состоятельные клиенты, в том числе публичные персоны.
По словам источников Mash Money на рынке, подобные сделки, как правило, проходят через посредников. Они ведут переговоры, обеспечивают конфиденциальность и позволяют ускорить процесс оценки имущества.
В то же время становится актуальной проблема размывания границ между ломбардами и классическими кредитными организациями, указывают эксперты. В некоторых случаях такие схемы позволяют фактически обходить процедуры проверки в банках.
Ломбарды и микрофинансовые организации паразитируют на российских гражданах, поэтому их надо «изгнать и уничтожить», заявил Mash Money депутат Госдумы Виталий Милонов. Он назвал их деятельность «позором».
«Ломбарды — это некие ростовщики нерукопожатные, которые завелись у нас вместе с бандитскими ОПГ 90-х и которых мы до сих пор не можем изжить. <…> Это как педикулёз. Вроде ничего постыдного, но жить с ним нельзя. Так и с ломбардами — жить тоже нельзя. Поэтому их надо дихлофосом травить, конечно», — сказал Милонов.