В Москве выстроились огромные очереди за японскими визами, сообщают СМИ. Вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян подтвердил эту информацию, объяснив ажиотаж приближением периода момидзи — осеннего «покраснения» кленов. По его словам, в целом интерес россиян к поездкам в Японию резко вырос за последнее время. RTVI собрал информацию о том, что нужно для подачи заявки на японскую туристическую визу.

Визы для туристических поездок в Японию выдаются гражданам РФ без взимания консульского сбора — то есть бесплатно. Срок выдачи — четыре рабочих дня, но бывает и быстрее. Однако лучше подавать заявку заранее — минимум за две недели, а лучше за месяц, поскольку консульство может запросить дополнительные документы.

Какие новые правила появились в 2025 году

С конца июля 2025 в Москве при подаче на визу от группы туристов (друзья, семья и т.п., путешествующие вместе) внутрь допускается только один заявитель. От остальных путешественников ему потребуется простая рукописная доверенность. В Санкт-Петербурге это правило действует с ноября 2024 года.

Кроме того, в 2025 году Япония ужесточила финансовые требования к путешественникам, особенно безработным. Раньше им было достаточно подтвердить финансовые гарантии — например, предоставить выписку из банка, — но теперь японская дипмиссия, особенно московская, стала намного жестче подходить к анкетам от нетрудоустроенных соискателей без постоянного источника дохода.

Это ужесточение не затрагивает:

студентов (нужна справка из вуза)

пенсионеров (нужна копия пенсионного удостоверения и справка о пенсионных выплатах)

самозанятых и фрилансеров (к анкете прикладываются документы из налоговой, ИНН, договоры с клиентами и другие доказательства получения трудового дохода).

Безработные туристы для получения японской визы должны оформить нотариально заверенное спонсорское письмо от близкого родственника, мужа или жены, друга или знакомого. Спонсор должен иметь постоянную регистрацию в России и получать официальный доход. От него к визовой анкете потребуются приложить следующие документы:

копию паспорта

справку с места работы

выписку из банка.

Общие правила подачи визовой заявки

Шаг 1: Определитесь с типом визы и соберите базовый пакет документов

Стандартная краткосрочная туристическая виза выдается на однократный въезд на срок до 30 дней пребывания.

Базовый пакет документов:

Загранпаспорт + его копия. Срок действия должен покрывать всю поездку. Визовая анкета. Заполняется строго на английском или японском языке. Лайфхак: скачайте анкету с официального сайта Консульского отдела Посольства Японии в Москве — там всегда актуальная версия. Печатайте на двух сторонах одного листа, как того требуют правила. Фотография (4,5×4,5 см, на светлом фоне, без углов и овалов, сделанная не более 6 месяцев назад). Копии всех страниц российского паспорта с отметками. Справка с работы на фирменном бланке с указанием должности, оклада (желательно от 80—100 тыс. руб. для уверенности) и стажа. Для предпринимателей — копия свидетельства о регистрации ИП и выписка из налоговой. Выписка с банковского счета или спонсорское письмо. Ключевой документ. Официально минимальная сумма не указана, но практика показывает: на счете должно быть достаточно средств, чтобы покрыть все расходы на поездку. Лайфхак от туроператоров: для поездки на 7—10 дней идеально показать остаток от 600 тыс. до 1 млн рублей на человека. Движения по счету за последние 3—6 месяцев должны быть активными. Копия свидетельства о браке (для супругов) и копии свидетельств о рождении детей (при поездке с детьми). В 2025 году японские консульства стали требовать документы, подтверждающие родство. В Москве они официально включены в список для подачи, в других городах их с высокой долей вероятности запросят при первом визите.

Шаг 2: Подготовьте убедительную программу пребывания

Это самый важный этап, который покажет консулу, что вы — настоящий турист.

Авиабилеты. Хотя официально требуются только брони, сейчас крайне желательно предоставить полностью оплаченные и выписанные билеты туда и обратно. Это самый сильный аргумент в пользу вашего возвращения.

Подробный маршрут по дням. Распишите, в каком городе вы будете находиться каждый день, какие достопримечательности планируете посетить. Это создает образ продуманного путешественника.

ВАЖНО! В отличие от подавляющего большинства стран Япония не требует от россиян заранее оплачивать отели на время предполагаемой поездки и даже бронировать их. В Москве это требование отменили в ноябре 2024 года, в Санкт-Петербурге — с 17 февраля 2025 года.

Шаг 3: Подача документов и лайфхаки

Подача только через аккредитованные агентства. Личная подача в визовый центр при Посольстве Японии в Москве возможна только для жителей столицы и области, и то через уполномоченных операторов. Жителям других регионов нужно обращаться в аккредитованные турфирмы в своем городе. Их список есть на сайте Посольства.

Сроки рассмотрения. Официально — от 4 до 10 рабочих дней. Лайфхак: закладывайте минимум 2 недели с момента подачи до получения паспорта. Никогда не покупайте билеты заранее, до получения визы.

Собеседование. Консульство оставляет за собой право вызвать заявителя на собеседование. Будьте готовы четко и честно ответить на вопросы о целях поездки, маршруте и финансах.

Шаг 4: Что увеличит шансы на успех

История путешествий. Особенно ценны визы стран Шенгена, Великобритании, США, Австралии. Если ваш загранпаспорт новый, приложите копию старого с визами. Семейные узы. Копии свидетельств о браке, о рождении детей — все, что демонстрирует вашу прочную связь с родиной. Честность. Любые неточности или попытки скрыть информацию почти гарантированно приведут к отказу.

Важно: Правила могут меняться. Перед подачей обязательно проверяйте актуальную информацию на официальном сайте Консульского отдела Посольства Японии в России.

Почему могут не дать японскую визу

Несмотря на крайне позитивную статистику по выдаче туристических виз Японии россиянам, отказы все же случаются. По данным с туристических форумов, наиболее часто это происходит по следующим причинам: