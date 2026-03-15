50-летнего жителя Черняховска (Калининградская область) задержали за поджог двух полицейских машин и нападение на дознавательницу. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, в ночь на 12 марта мужчина из неприязни облил горючей жидкостью и поджег два полицейских автомобиля — Ford и Volvo, — после чего скрылся. Огонь повредил и машины, припаркованные рядом. Общий ущерб превысил 2 млн рублей.

В 2023 году тот же мужчина, проходивший по уголовному делу о мошенничестве, в дежурной части местного МВД схватил дознавательницу за локоть и толкнул ее. Ему предъявили обвинение в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Теперь мужчину проверяют на причастность к другим преступлениям, ход расследования контролирует прокуратура Калининградской области.

В последнее время поджоги имущества правоохранительных органов стали совершать жертвы мошенников. Так, в феврале официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что 19-летний уроженец Костромы по указанию иностранных кураторов поджег полицейский автомобиль в Кривоарбатском переулке.

Молодой человек общался с девушкой на сайте знакомств и получил от нее ссылку, которая оказалась фишинговой и сделала его мишенью для мошенников. Они убедили потерпевшего в том, что его персональные данные попали к украинским спецслужбам.

Под давлением злоумышленников юноша подписал документ о выполнении семи заданий. В основном они сводились к получению денег у пенсионеров в других регионах и их переводу в криптовалюту, однако последним требованием стал поджог. Возбуждено уголовное дело (ст. 205, а также 30 и 167 УК РФ).