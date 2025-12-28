Российская шахматистка Александра Горячкина стала победительницей чемпионата мира по быстрым шахматам (рапид), который проходит в столице Катара Дохе. Она завоевала этот титул впервые в карьере.

В воскресенье Горячкина одержала две победы и один раз сыграла вничью. В результате она набрала 8,5 очков и разделила первое место в турнирной таблице с прошлогодней чемпионкой мира по рапиду Хампи Конеру из Индии и Чжу Цзиньэр из Китая. По дополнительным показателям Конеру заняла третье место.

На тай-брейке 27-летняя Горячкина оказалась сильнее Цзиньэр.