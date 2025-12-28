Российская шахматистка Александра Горячкина стала победительницей чемпионата мира по быстрым шахматам (рапид), который проходит в столице Катара Дохе. Она завоевала этот титул впервые в карьере.
В воскресенье Горячкина одержала две победы и один раз сыграла вничью. В результате она набрала 8,5 очков и разделила первое место в турнирной таблице с прошлогодней чемпионкой мира по рапиду Хампи Конеру из Индии и Чжу Цзиньэр из Китая. По дополнительным показателям Конеру заняла третье место.
На тай-брейке 27-летняя Горячкина оказалась сильнее Цзиньэр.
Соревнования по рапиду проходят в Катаре 26-28 декабря. В субботу российский шахматист Владислав Артемьев обыграл норвежца Магнуса Карлсена, набрав 6,5 очков. Он выбился в лидеры турнира.
С 29 по 30 декабря пройдет чемпионат мира по блицу.
Всего в ЧМ по рапиду и блицу принимают участие 47 российских шахматистов. В 2024 году чемпионат по рапиду выиграл россиянин Володар Мурзин, по блицу — Карлсен.