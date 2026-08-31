Гражданка России была среди погибших пассажиров скоростного катамарана Filo Jet, который перевернулся и затонул у побережья Северного Кипра 30 августа. Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на телеграм-канал посольства РФ в Анкаре.

«По поступившим от турецких властей уточненным данным, в катастрофе погибла гражданка Российской Федерации. Выражаем соболезнования родным и близким», — цитируют агентства.

В самом канале посольства на момент публикации такого сообщения нет. Последний пост опубликовали в ночь на 31 августа. В нем говорится, что российская дипмиссия «с глубокой печалью и скорбью» встретила известие о катастрофе с судном компании Filo Denizcilik («Фило Денизджилик»), которое затонуло у берегов города Кирения на севере Кипра.

«Надеемся на скорое спасение пропавших без вести, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим и выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших», — написало посольство.

Накануне вечером дипломаты сообщили, что посольство РФ в Турции и Почетное консульство РФ в турецком Мерсине «выясняют все обстоятельства трагедии, включая присутствие на борту российских граждан».

Семья погибшей россиянки может получить выплату в сумме, эквивалентной 2 млн рублей, сказал NEWS.ru юрист по страховым спорам Иван Пирогов. По его словам, в данном случае применима Афинская конвенция 1974 года о морских пассажирских перевозках. Согласно документу, перевозчик несет ответственность за жизнь и здоровье пассажиров с момента посадки до высадки.

«Размер компенсации по Афинской конвенции составляет примерно $70 тыс. или около 6 млн рублей, если не доказан умысел или грубая неосторожность перевозчика. По российскому Кодексу торгового мореплавания, обязательная выплата — 2 млн рублей в счет возмещения вреда», — пояснил юрист.

Он добавил, что попытаться получить компенсацию через страховую компанию судовладельца выйдет «быстрее и дешевле», чем добиваться компенсации через суд в России или за рубежом.

Крушение судна

Портал Bugün Kıbrıs написал в день инцидента, что судно перевернулось примерно в 2 км от берега вскоре после выхода из Кирении (Гирне) на севере Кипра в направлении Ташуджу на юге Турции. По предварительным данным, на борту находились 270 человек, включая членов экипажа.

Позднее компания-владелец Filo Denizcilik уточнила в публичном заявлении, что на борту было 259 пассажиров, не считая экипажа (всего 267 человек).

«Все наши ресурсы мобилизованы на место происшествия в полной координации с поисково-спасательными группами. Поисково-спасательные и эвакуационные мероприятия продолжаются бесперебойно и с максимальной осторожностью», — говорится в заявлении.

Компания пообещала, что будет «прозрачно доводить информацию» до семей пассажиров и общественности. Во избежание дезинформации она призвала полагаться только на официальные сообщения от компании и органов власти.

Премьер-министр Северного Кипра Унал Устель рассказал, что в судно ударили две мощные волны и после второго удара катамаран дал течь, передает Русская служба Би-би-си. Судно начало тонуть. На кадрах, снятых с вертолетов, было видно, как люди в спасательных жилетах сидели на небольшой части корпуса, которая еще оставалась над водой.

Один из спасенных пассажиров рассказал CNN Türk, что некоторые прыгали в воду без жилетов. По его словам, катамаран шел «очень плохо» — с большой тряской, резко поднимаясь из воды и с силой падая вниз.

«Минуты через три-четыре паром резко взлетел в воздух и потом рухнул в воду. И тогда треснуло впереди по левому борту и туда хлынула вода», — сообщил пассажир.

Уже после операции по спасению и эвакуации выживших судно целиком затонуло. Глубина на месте крушения составляет 514 метров.

По имеющимся данным, 241 человека спасли, 8 погибли и 18 числятся пропавшими, их продолжают искать. Более 160 спасенных доставили в больницу. В связи с катастрофой власти Северного Кипра объявили трехдневный траур.

Капитана и семерых членов экипажа взяли под стражу. Расследование ведется по делу о причинении смерти по неосторожности.

31 августа капитан и члены команды дали показания в окружном суде Кирении, пишет турецкий портал Haber Denizde. Они заявили, что из-за удара волн у судна отломилась носовая часть, и оно стало набирать воду. При попытке развернуться назад в сторону Кирении катамаран перевернулся.