Активно разрабатываемая сейчас в Южной Корее косметика с трупным коллагеном может быть опасна для россиянок из-за возможного отсутствия биосовместимости и риска развития внутреннего воспаления. Об этом RTVI заявила врач-дерматовенеролог, косметолог, член Российского общества дерматовенерологов и косметологов Екатерина Анчикова.

По ее словам, из-за низкого молекулярного веса коллаген способен попадать в кровеносную систему и поэтому оказывает не только местное воздействие. На этом уровне последствия его использования могут оказаться непредсказуемыми, предупредила Анчикова.

«Имеются возможности для внедрения в кровеносную систему, и дальше уже может быть его генерализация в плане воздействия на организм в целом, а не только местного — например, в области лица или шеи. Поэтому можно предположить, что после воздействия такого коллагена может сформироваться негативная реакция, связанная с отсутствием биосовместимости», — пояснила дерматолог.

Кроме того, она считает бессмысленной саму идею использовать коллаген из мертвых тканей, когда косметология располагает множеством других возможностей.

«Это белок, который может самостоятельно формироваться, и для его стимуляции сейчас много современных методик, которые активно используются в косметологии, ортопедии и в пластической хирургии, поэтому нет потребности в дополнительном материале от трупа», — уверена Анчикова.

По этим причинам она вообще усомнилась в том, что разработки косметики с трупным коллагеном реально ведутся, и выразила уверенность в бесперспективности таких продуктов среди россиянок.

«Я в шоке, если честно. Больше похоже на фейковую информацию. Учитывая менталитет российских потребителей, я утверждаю, что данный продукт не будет пользоваться популярностью», — поделилась врач.

Скин-бустеры (сыворотки) с коллагеном, полученным из тканей умерших людей, активно разрабатываются в Южной Корее. По данным The Korea Herald, в нынешнем году местные производители собираются запустить до семи таких продуктов. Этот тренд вызвал критику со стороны врачей, указавших на то, что клинические испытания для косметики недостаточно жесткие по сравнению с лекарственными препаратами.

В 2025 году Южная Корея стала лидером по объему поставок косметики в РФ: он достиг 21,8 млрд рублей. При этом сама Россия занимает шестое место в мире среди стран-покупательниц этой продукции.

Производство косметики является одной из крупнейших индустрий южнокорейской экономики. Ее продукция заполнила ниши на российском рынке, опустевшие после ухода европейских брендов из-за санкций и начала СВО. Бьюти-эксперты отмечают среди россиянок рост не только спроса на корейскую косметику, но и популярности самой системы ухода.